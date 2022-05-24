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  • Смородская – о Дзюбе: «Иногда приходится завершать карьеру, когда ты еще молод»

Смородская – о Дзюбе: «Иногда приходится завершать карьеру, когда ты еще молод»

24 мая 2022, 10:52
2

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Дзюба больше легенда «Зенита», чем «Спартака». В Питере он стал более спокойным. Не в плане игры, а в плане поведения. В «Спартаке» бесконечно какие-то скандалы, просто ужас.

В России Артем видел все. Наверное, ему захочется чего-то другого. В этом плане подходит и Сербия, и Турция. Пусть попробует. Может, он затеряется там. Но такова жизнь спортсмена.

Иногда приходится завершать карьеру, когда ты еще молод, полон сил и желания играть. Это тяжелый момент. Я желаю Дзюбе удачи», — сказала Смородская.

  • Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
  • Он воспитанник «Спартака».
  • Летом форвард станет свободным агентом.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Смородская Ольга
Комментарии (2)
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Plyash
1653386667
Да уж,Дзюба ещё молод...ну,сказанула бабулька Смородская. Хотя,если она имела умственное развитие Артёмки,то,она права - выглядит он,эдак, лет на тринадцать.
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portero
1653389975
Оля знает!!! Она бы ещё могла порулить в Локо, но пришлось завершить....
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