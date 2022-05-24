Смородская – о Дзюбе: «Иногда приходится завершать карьеру, когда ты еще молод»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Дзюба больше легенда «Зенита», чем «Спартака». В Питере он стал более спокойным. Не в плане игры, а в плане поведения. В «Спартаке» бесконечно какие-то скандалы, просто ужас.
В России Артем видел все. Наверное, ему захочется чего-то другого. В этом плане подходит и Сербия, и Турция. Пусть попробует. Может, он затеряется там. Но такова жизнь спортсмена.
Иногда приходится завершать карьеру, когда ты еще молод, полон сил и желания играть. Это тяжелый момент. Я желаю Дзюбе удачи», — сказала Смородская.
- Дзюба накануне попрощался с «Зенитом».
- Он воспитанник «Спартака».
- Летом форвард станет свободным агентом.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: «Спорт-Экспресс»