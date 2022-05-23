Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах под названием «Дзюбакаст»

«Яндекс Музыка» объявила о запуске на сервисе «Дзюбакаста».

Это подкаст экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о кино и сериалах. Всего запланировано пять эпизодов продолжительностью 15-20 минут каждый.

«Слушатели узнают об отношении Артема к сериалам «Друзья» и «Улицы разбитых фонарей», фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Майор Гром: Чумной доктор», к спортивным драмам «Стрельцов» и «Легенда № 17», а также к «Симпсонам» и другим проектам», – говорится в анонсе.

«Кино, как и футбол, со мной с детства. «Дзюбакаст» – это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов.

Я рад, что премьера состоялась именно на «Яндекс Музыке», но сразу предупреждаю, что это не интервью, а серия любительских разговоров о кино», – сказал сам Дзюба.

Первый эпизод будет посвящен комиксам. Форвард вспомнит свой выход в костюме Дэдпула во время награждения чемпионата России в прошлом году. Его собеседником станет актер Максим Лагашкин, известный по фильмам «Аритмия», «Географ глобус пропил» и другим.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?