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  • Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах под названием «Дзюбакаст»

Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах под названием «Дзюбакаст»

23 мая 2022, 20:36
7

«Яндекс Музыка» объявила о запуске на сервисе «Дзюбакаста».

Это подкаст экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о кино и сериалах. Всего запланировано пять эпизодов продолжительностью 15-20 минут каждый.

«Слушатели узнают об отношении Артема к сериалам «Друзья» и «Улицы разбитых фонарей», фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Майор Гром: Чумной доктор», к спортивным драмам «Стрельцов» и «Легенда № 17», а также к «Симпсонам» и другим проектам», – говорится в анонсе.

«Кино, как и футбол, со мной с детства. «Дзюбакаст» – это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов.

Я рад, что премьера состоялась именно на «Яндекс Музыке», но сразу предупреждаю, что это не интервью, а серия любительских разговоров о кино», – сказал сам Дзюба.

Первый эпизод будет посвящен комиксам. Форвард вспомнит свой выход в костюме Дэдпула во время награждения чемпионата России в прошлом году. Его собеседником станет актер Максим Лагашкин, известный по фильмам «Аритмия», «Географ глобус пропил» и другим.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (7)
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заткнитемнерот
1653327999
Нашел таки к чему руки приложить
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egrrr
1653328163
чемпионат кончился, будем писать про дзюбокасты,супер новости просто
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Иван Петров 1986
1653329421
Придурок в своем амплуа.
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mutabor0992
1653329646
Походу это проверочный подкаст...Для голубых вурдалакоФФ!!!И в прямом и переносном смысле!
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"supermax"
1653331452
каминг-аут в крайней серии от мастурбатора Артема
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Plyash
1653340416
Подкаст Дзюблы - устал правой,дрочи левой!
Ответить
Дядя Серёжа
1653355698
Кино Дзюбакст- Порно ******.t
Ответить
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