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Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах под названием «Дзюбакаст»

«Яндекс Музыка» объявила о запуске на сервисе «Дзюбакаста».

Это подкаст экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы о кино и сериалах. Всего запланировано пять эпизодов продолжительностью 15-20 минут каждый.

«Слушатели узнают об отношении Артема к сериалам «Друзья» и «Улицы разбитых фонарей», фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Майор Гром: Чумной доктор», к спортивным драмам «Стрельцов» и «Легенда № 17», а также к «Симпсонам» и другим проектам», – говорится в анонсе.

«Кино, как и футбол, со мной с детства. «Дзюбакаст» – это возможность реализовать свое давнее хобби и открыться с новой стороны как для себя, так и для моих фанатов.

Я рад, что премьера состоялась именно на «Яндекс Музыке», но сразу предупреждаю, что это не интервью, а серия любительских разговоров о кино», – сказал сам Дзюба.

Первый эпизод будет посвящен комиксам. Форвард вспомнит свой выход в костюме Дэдпула во время награждения чемпионата России в прошлом году. Его собеседником станет актер Максим Лагашкин, известный по фильмам «Аритмия», «Географ глобус пропил» и другим.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: ТАСС

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Комментарии10
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    Рейтинг: +9952

    "supermax" 26 минут назад

    каминг-аут в крайней серии от мастурбатора Артема

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    Рейтинг: +3927

    mutabor0992 56 минут назад

    Походу это проверочный подкаст...Для голубых вурдалакоФФ!!!И в прямом и переносном смысле!

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3359

    Иван Петров 1986 59 минут назад

    Придурок в своем амплуа.

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +10225

    Alekxei Z. 1 час назад

    Неужели ему денег не хватает, ну наХ в каждое Г влезать ?
    Расти детей, люби жену, что мудаку не хватает ???

    4
    Ответить
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    Рейтинг: +337

    fakeid 1 час назад

    у хрячья уже только от заголовка пригорело)

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +3947

    ziborock > fakeid 1 час назад

    Пригореть могут руки у Дзюбы!)))

    4
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    Рейтинг: +3359

    Иван Петров 1986 > ziborock 59 минут назад

    И это очень верно подмечено.

    1
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    Рейтинг: +994

    egrrr 1 час назад

    чемпионат кончился, будем писать про дзюбокасты,супер новости просто

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    Рейтинг: +10225

    Alekxei Z. > egrrr 1 час назад

    Ну Бомбардир на этом и живёт.
    Со всех сайтов новости стырят и все дела.

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    Рейтинг: +311

    заткнитемнерот 1 час назад

    Нашел таки к чему руки приложить

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