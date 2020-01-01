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Быстров – о Миранчуке в «Аталанте»: «Провальный этап карьеры. Нужно искать новый клуб»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров считает, что Алексею Миранчуку пора задуматься об уходе из «Аталанты».

«Этап итальянской карьеры? Провальный. Ехал он туда, чтобы играть. Играть у него не получается, в некоторых матчах его не выпускают, доверия тренера нет.

Если он хочет продолжать играть в Европе, нужно искать новый клуб. Это задача его агента. Просто так выходить ему тяжело. Играть 10-15 минут – это не то, для чего он туда ехал. Бред, если честно.

Есть игроки, которые получают удовольствие от такого количества времени, но Алексей не такой», – сказал Быстров.

  • В этом сезоне россиянин провел за «Аталанту» 25 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
  • Миранчук выступает за итальянский клуб с сентября 2020 года.
  • Контракт между сторонами действует до 30 июня 2024-го.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 10:26
Комментарии1
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    Рейтинг: -28

    odessakmv 45 минут назад

    нужно... но за бугром будет трудно, не проявил себя.....

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