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  • Лизаразю: «Мбаппе поставил на колени государство, «Реал» и «ПСЖ»

Лизаразю: «Мбаппе поставил на колени государство, «Реал» и «ПСЖ»

22 мая 2022, 17:18
14

Бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал продление контракта нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Переговоры с двумя клубами вeл клан Мбаппе. Такое ощущение, что он поставил их на колени. За всю историю футбола никогда не видел, чтобы футболист ставил на колени государство и самый большой клуб мира», – цитирует Лизаразю «Чемпионат» со ссылкой на Telefoot.

  • Контракт Мбаппе с «ПСЖ» продлен до 2025 года.
  • Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.
  • В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (14)
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АртурZaСМ
1653229993
Президент Франции пал ниже некуда своими попытками уговорить Мбаппе, по мне так Мбаппе, вообще, не стоит того чтобы его уговаривали президент франции и катарские шейхи...
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Fialet
1653244631
Лиза Разю, Ли Заразю. Писец фамилия.
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Кузьмич на трибуне
1653245963
Мало того , так ещё Мбаппе будет входить в тренерский совет, и его мнение обязательно при формировании состава и трансферов. Даже не представляю, как будет работать новый тренер(скорее всего З.Зидан) .
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portero
1653248093
ПСЖ самый мафиозный клуб, а все разговоры о ФП это унижать бедные клубы, чтоб богатеи играли в свои игрушки с комфортом.... Какая нах справедливость везде наглая ложь и угнетение слабых...
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BRO_football
1653254059
Вот так в прогрессивной Европе государство не вмешивается в футбол. До смешного ведь дошло - всей страной, вплоть до Президента, уговаривали Мбаппе остаться в ПСЖ. Если бы такое произошло в России, был бы скандал. А во Франции это нормально И ведь Мбаппе остался, да на каких условиях - баблом завалили, да и ещё клубом будет управлять. Позор для всего европейского футбола!
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житель СПб
1653365138
Так оно и есть. Постыдное падение нравов.
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