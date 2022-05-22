Лизаразю: «Мбаппе поставил на колени государство, «Реал» и «ПСЖ»

Бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал продление контракта нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Переговоры с двумя клубами вeл клан Мбаппе. Такое ощущение, что он поставил их на колени. За всю историю футбола никогда не видел, чтобы футболист ставил на колени государство и самый большой клуб мира», – цитирует Лизаразю «Чемпионат» со ссылкой на Telefoot.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» продлен до 2025 года.

Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.

В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

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