Лизаразю: «Мбаппе поставил на колени государство, «Реал» и «ПСЖ»

Президент Франции пал ниже некуда своими попытками уговорить Мбаппе, по мне так Мбаппе, вообще, не стоит того чтобы его уговаривали президент франции и катарские шейхи...
Бывший игрок сборной Франции Биксант Лизаразю прокомментировал продление контракта нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
«Переговоры с двумя клубами вeл клан Мбаппе. Такое ощущение, что он поставил их на колени. За всю историю футбола никогда не видел, чтобы футболист ставил на колени государство и самый большой клуб мира», – цитирует Лизаразю «Чемпионат» со ссылкой на Telefoot.
- Контракт Мбаппе с «ПСЖ» продлен до 2025 года.
- Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.
- В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.
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