Мама Мбаппе ответила журналисту, который обвинил ее сына в пустословии

Ламари Файза, мама нападающего Килиана Мбаппе, накануне ответила журналисту Фредерику Эрмелю в твиттере. Он заметил, что игрок не сдержал слово.

– В футболе есть те, кто уважает слово, которое дал. А есть Мбаппе, – написал Эрмель.

– Мистер Эрмель. Когда мы чего-то не знаем, нужно молчать. Не было согласия (вероятно, Файза имеет в виду согласие на трансфер в «Реал» – прим. «Бомбардира») – ответила мама игрока.

Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Ранее сообщались финансовые условия сделки Мбаппе и «ПСЖ». Например, за подпись игрок получит 130 миллионов евро в качестве бонуса.

В этом сезоне Мбаппе забил 35 голов и сделал 23 ассиста в 43 матчах.

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