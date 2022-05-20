Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ». Он примет решение в ближайшие часы (Джанлука Ди Марцио)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в французском клубе.

По информации инсайдера Джанлуки Да Марцио, 23-летний игрок кардинально изменил свое мнение относительно перехода в «Реал». Несмотря на договоренность с мадридцами, он близок к продлению контракта с «ПСЖ».

На решение Мбаппе повлияли решительные действия клуба по сохранению футболиста в составе. В ближайшие часы Мбаппе примет окончательно решение.

Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.

Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.

Парижане предложили форварду участвовать в управлении клубом.

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