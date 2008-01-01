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Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ». Он примет решение в ближайшие часы (Джанлука Ди Марцио)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в французском клубе.

По информации инсайдера Джанлуки Да Марцио, 23-летний игрок кардинально изменил свое мнение относительно перехода в «Реал». Несмотря на договоренность с мадридцами, он близок к продлению контракта с «ПСЖ».

На решение Мбаппе повлияли решительные действия клуба по сохранению футболиста в составе. В ближайшие часы Мбаппе примет окончательно решение.

  • Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • Парижане предложили форварду участвовать в управлении клубом.

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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Сегодня, 12:58
Комментарии8
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    Рейтинг: +2595

    acor94 1 час назад

    Я представляю, как у него в голове стрелочка туда - сюда от значка псж к значку реала. И он все не может выбрать, потому что она очень быстро двигается...

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    Рейтинг: +3342

    aaaaahhhh 1 час назад

    давай уже сразу в Зенит. там Зюба - там клёво!!!:))

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    Рейтинг: +10173

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Санта-Барбара !!!!
    Бомбардир , ну вы хоть останьтесь в стороне от этого.

    0
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    Рейтинг: +7354

    vladik12 > Alekxei Z. 1 час назад

    Тупим?
    Решается будущее самого дорогого футболиста мира. Вы хотите, чтобы о нем не писали на ФУТБОЛЬНОМ сайте?

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    Рейтинг: +10173

    Alekxei Z. > vladik12 1 час назад

    Ну не 24/7

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    Рейтинг: +2595

    acor94 > vladik12 1 час назад

    Ну так когда перейдёт, тогда пусть и скажут. Зачем нам знать что он там думает или решает?

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    Рейтинг: +11767

    DeStar 2 часа назад

    да боже оставайся ты уже в псж, меня даже переходы куда-то роналду и месси с сотней новостей за месяц так не бесили
    оставайся в псж, доказывай что не гавно и все. Только желательно ж псж его сразу на 10 лет подписало, чтобы свалить уже не мог

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    Рейтинг: +1951

    almanev > DeStar 1 час назад

    Я думаю это журналюги нагнетают, сам Мбаппе давно всё решил

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