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  • Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ». Он примет решение в ближайшие часы (Джанлука Ди Марцио)

Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ». Он примет решение в ближайшие часы (Джанлука Ди Марцио)

20 мая 2022, 12:58
7

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в французском клубе.

По информации инсайдера Джанлуки Да Марцио, 23-летний игрок кардинально изменил свое мнение относительно перехода в «Реал». Несмотря на договоренность с мадридцами, он близок к продлению контракта с «ПСЖ».

На решение Мбаппе повлияли решительные действия клуба по сохранению футболиста в составе. В ближайшие часы Мбаппе примет окончательно решение.

  • Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.
  • Парижане предложили форварду участвовать в управлении клубом.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
Испания. Примера Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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DeStar
1653041245
да боже оставайся ты уже в псж, меня даже переходы куда-то роналду и месси с сотней новостей за месяц так не бесили оставайся в псж, доказывай что не гавно и все. Только желательно ж псж его сразу на 10 лет подписало, чтобы свалить уже не мог
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aaaaahhhh
1653042498
давай уже сразу в Зенит. там Зюба - там клёво!!!:))
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acor94
1653042916
Я представляю, как у него в голове стрелочка туда - сюда от значка псж к значку реала. И он все не может выбрать, потому что она очень быстро двигается...
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zigbert
1653056444
Ему надо было сразу предложить стать играющим тренером в ПСЖ.
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