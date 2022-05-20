Мбаппе близок к продлению контракта с «ПСЖ». Он примет решение в ближайшие часы (Джанлука Ди Марцио)

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к тому, чтобы остаться в французском клубе.
По информации инсайдера Джанлуки Да Марцио, 23-летний игрок кардинально изменил свое мнение относительно перехода в «Реал». Несмотря на договоренность с мадридцами, он близок к продлению контракта с «ПСЖ».
На решение Мбаппе повлияли решительные действия клуба по сохранению футболиста в составе. В ближайшие часы Мбаппе примет окончательно решение.
- Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
- Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.
- Парижане предложили форварду участвовать в управлении клубом.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио