Новый сезон РПЛ стартует 15 июля. Суперкубок состоится 9 июля (Сергей Ильев)

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля, сообщает журналист Сергей Ильев. По его информации, новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что чемпионат должен стартовать либо 17, либо 24 июля.

УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.

Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.

Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?