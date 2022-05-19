Новый сезон РПЛ стартует 15 июля. Суперкубок состоится 9 июля (Сергей Ильев)

Матч за Суперкубок России состоится 9 июля, сообщает журналист Сергей Ильев. По его информации, новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что чемпионат должен стартовать либо 17, либо 24 июля.
- УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
- Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
- Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева