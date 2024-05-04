В РФС сформулировали позицию России по потенциальному отстранению Израиля

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношении к тому, что УЕФА отстранил Россию, но никак не наказал Израиль.

– Мы не политики, но следим за мировой ситуацией и видим, как происходят вооруженные столкновения с участием Израиля. Не повод ли это в очередной раз указать ФИФА и УЕФА на двойные стандарты?

– Конечно, это двойные стандарты. Этот вопрос рассматривается и коллегами из УЕФА. Мы задали им вопрос: «Коллеги, мы не хотим отстранения Израиля. Но не кажется вам странным, что Россию вы отстраняете, а Израиль нет?»

Сейчас около 12 стран АФК обратились в ФИФА с просьбой отстранить Израиль. Они пытаются вынести этот вопрос на рассмотрение на конгрессе в Бангкоке.

Мы не за отстранение Израиля, мы за то, чтобы Россию допустили. Если, например, победят сторонники отстранения Израиля – тогда это и на нас отразится.

– У ФИФА развяжутся руки в отношении России.

– По нам ударит точно. Задача не в том, чтобы у соседа корова умерла, а чтобы у нас она была здоровая.