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    • В РФС сформулировали позицию России по потенциальному отстранению Израиля

    В РФС сформулировали позицию России по потенциальному отстранению Израиля

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал об отношении к тому, что УЕФА отстранил Россию, но никак не наказал Израиль.

    – Мы не политики, но следим за мировой ситуацией и видим, как происходят вооруженные столкновения с участием Израиля. Не повод ли это в очередной раз указать ФИФА и УЕФА на двойные стандарты?

    – Конечно, это двойные стандарты. Этот вопрос рассматривается и коллегами из УЕФА. Мы задали им вопрос: «Коллеги, мы не хотим отстранения Израиля. Но не кажется вам странным, что Россию вы отстраняете, а Израиль нет?»

    Сейчас около 12 стран АФК обратились в ФИФА с просьбой отстранить Израиль. Они пытаются вынести этот вопрос на рассмотрение на конгрессе в Бангкоке.

    Мы не за отстранение Израиля, мы за то, чтобы Россию допустили. Если, например, победят сторонники отстранения Израиля – тогда это и на нас отразится.

    – У ФИФА развяжутся руки в отношении России.

    – По нам ударит точно. Задача не в том, чтобы у соседа корова умерла, а чтобы у нас она была здоровая.

    • Санкции против российских команд действуют с конца февраля 2022 года.
    • Президент УЕФА ранее говорил, что они будут сняты только после завершения СВО.
    • У Израиля с осени военный конфликт с Палестиной.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:36
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    Комментарии (12)
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    kirdykprishel
    1714816813
    Но не кажется вам странным, что Россию вы отстраняете, а Израиль нет?»------ Что тут странного ? Россия напала--её отстранили.На Израиль напали, он дает ответку --не за что отстранять.
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    ss21
    1714816942
    Тут надо чтоб Израиль сказал свою позицию по отношению к нам. Митрофанов уже кинулся целовать дупы евреям. Пусть отстраняют, одни правила для всех.
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    Цугундeр
    1714817002
    Бревно в глазу пролезло (и гораздо ) дальше глаза...(
    Ответить
    Алексей З
    1714821377
    Всего 12 стран , что-то мало для арабского мира.
    Ответить
    ...уефан
    1714823916
    ...просто может уже хватит гонять порожняк, пусть всё идёт своим чередом, спортивные чинуши своей имитацией деятельности только унижают наш спорт и страну, пытаясь доказать свою незаменимость на данном посту...
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