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Осинькин: «Пиняеву уделяют слишком много внимания. Многовато интервью и съемок»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о нападающем Сергее Пиняеве.

«Всегда говорю: слишком много внимания к футболисту, у которого всe впереди. Столько интервью, съeмок, внимания к нему – считаю, что многовато.

Ему надо сконцентрироваться на футболе – и это вопрос не к нему, а к журналистам. В самой работе к нему нет вообще никаких замечаний», – сказал Осинькин.

  • В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 29 матчах.
  • Его контракт с «Крыльями» рассчитан до июня 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Metaratings

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Комментарии2
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    Рейтинг: +64259

    portero 1 час назад

    Паренёк сдал в футболе, пошла реклама и пиар, подающим надежды так и останется....

    0
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  • ...
    Рейтинг: +467

    3meeeD 1 час назад

    Да уже и забыли про него

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