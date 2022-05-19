Осинькин: «Пиняеву уделяют слишком много внимания. Многовато интервью и съемок»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о нападающем Сергее Пиняеве.

«Всегда говорю: слишком много внимания к футболисту, у которого всe впереди. Столько интервью, съeмок, внимания к нему – считаю, что многовато.

Ему надо сконцентрироваться на футболе – и это вопрос не к нему, а к журналистам. В самой работе к нему нет вообще никаких замечаний», – сказал Осинькин.

В этом сезоне 17-летний Пиняев забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 29 матчах.

Его контракт с «Крыльями» рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 1,5 миллиона евро.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?