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Бабаев – о реформе Кубка России: «Старый формат – один из вариантов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Кубок России может вернуться к старому формату.

«Сегодня Кубок России не обсуждали. Я так понял, что рабочая группа в том числе прорабатывает вопрос изменения формата. Например, вернуться к старой схеме двухраундного противостояния. Старый формат — один из вариантов.

Ключевой вопрос — сколько клубов будет участвовать в РПЛ. Без него сегодня достаточно сложно будет обсуждать все остальные вопросы, включая Кубок лиги», — сказал Бабаев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64259

    portero 1 час назад

    Лучший вариант!!

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