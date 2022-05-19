Лига Европы. «Айнтрахт» в серии пенальти победил «Рейнджерс» и впервые за 42 года взял еврокубок

«Айнтрахт» в финале Лиги Европы переиграл «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорста. Немцы оказались точнее в серии пенальти. Единственный нереализованный удар в серии принадлежит Аарону Рэмзи. Он вышел на поле на 117-й минуте вместо экс-спартаковца Фэшна Сакала.

В основное время счет открыли шотландцы, но через 12 минут сравнял Рафаэль Борре.

Перед финалом «Рейнджерс» из десяти последних встреч проиграл одну.

«Айнтрахт» впервые с 1980 года взял еврокубок.

У «Рейнджерс» на замену вышел и реализовал послематчевый пенальти полузащитник Стивен Дэвис, который играл в финале Кубка УЕФА в 2008 году против «Зенита» (0:2) – последнем перед севильским матчем финале еврокубков для шотландцев.

«Рейнджерс» проиграл четыре еврокубковых финала подряд.

Немецкие клубы не выигрывали Лигу Европы (Кубок УЕФА) 25 лет.

Команды впервые с 1960 года сыграли друг против друга.

Лига Европы. Финал

Айнтрахт (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (0:0; 1:1; 0:0; 5:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Арибо, 57; 1:1 – Борре, 69.

«Айнтрахт»: Трапп, Тута (Хасебе, 59), Туре, Н’Дика (Ленц, 100), Соу (Хрустич, 106), Роде (Якич, 90), Кнауфф, Костич, Линдстрeм (Хеуге, 70), Камада, Борре.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Бэйсси, Голдсон, Тавернье, Баришич (Руф, 117), Ландстрем, Джек (Дэвис, 74), Райт (Сакала, 74 (Рэмзи, 117)), Кент, Камара (Эрфилд, 91), Арибо (Сэндс, 101).

Предупреждения: нет – Арибо, 62; Райт, 73.

Результаты Лиги Европы

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