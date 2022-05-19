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  • Лига Европы. «Айнтрахт» в серии пенальти победил «Рейнджерс» и впервые за 42 года взял еврокубок

Лига Европы. «Айнтрахт» в серии пенальти победил «Рейнджерс» и впервые за 42 года взял еврокубок

19 мая 2022, 00:54
7

«Айнтрахт» в финале Лиги Европы переиграл «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорста. Немцы оказались точнее в серии пенальти. Единственный нереализованный удар в серии принадлежит Аарону Рэмзи. Он вышел на поле на 117-й минуте вместо экс-спартаковца Фэшна Сакала.

В основное время счет открыли шотландцы, но через 12 минут сравнял Рафаэль Борре.

Перед финалом «Рейнджерс» из десяти последних встреч проиграл одну.

«Айнтрахт» впервые с 1980 года взял еврокубок.

У «Рейнджерс» на замену вышел и реализовал послематчевый пенальти полузащитник Стивен Дэвис, который играл в финале Кубка УЕФА в 2008 году против «Зенита» (0:2) – последнем перед севильским матчем финале еврокубков для шотландцев.

«Рейнджерс» проиграл четыре еврокубковых финала подряд.

Немецкие клубы не выигрывали Лигу Европы (Кубок УЕФА) 25 лет.

Команды впервые с 1960 года сыграли друг против друга.

Лига Европы. Финал

Айнтрахт (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (0:0; 1:1; 0:0; 5:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Арибо, 57; 1:1 – Борре, 69.

«Айнтрахт»: Трапп, Тута (Хасебе, 59), Туре, Н’Дика (Ленц, 100), Соу (Хрустич, 106), Роде (Якич, 90), Кнауфф, Костич, Линдстрeм (Хеуге, 70), Камада, Борре.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Бэйсси, Голдсон, Тавернье, Баришич (Руф, 117), Ландстрем, Джек (Дэвис, 74), Райт (Сакала, 74 (Рэмзи, 117)), Кент, Камара (Эрфилд, 91), Арибо (Сэндс, 101).

Предупреждения: нет – Арибо, 62; Райт, 73.

Результаты Лиги Европы

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Айнтрахт Рейнджерс
Комментарии (7)
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DeStar
1652911164
Норм, первый тайм был скучноват, ошибка защитника и рейнджеры счет открыли, и игра хоть раскрылась, думаю немцы тут заслуженно победили
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Боцман59rus
1652921686
_ молодцы, всей немецкой пятерке удачи в ЛЧ, Бундеслига лучшая, живой пример того, как нужно управлять футболом и получать на выходе качественный продукт, еще и зарабатывая при этом. А мы все форматы прибумываем и лимитом играемся, а оказывается все просто- 3.14здить надо меньше и быаших спортсменов не в думу сажать, направлять заниматься тем, где они хоть в чем то профпригодны>)))
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Garrincha58
1652941023
скучный матч типа нашего РПЛа
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SPACE TRUCKIN
1652942212
матч был скучным как и почти все финалы еврокубков - осторожная игра без голевых моментов практически...Айнтрахт смотрелся чуть лучше и победил заслуженно...
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ItalianFootball
1652944137
Что-то мне подсказывает, что не выкупят Рэмзи)
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zigbert
1652944995
Игра получилась вязкой, без особых голевых моментов. Немцы выглядели более техничными, шотландцы отличились своей мобильностью. Но в финале играли достойные друг другу команды. Жаль что победителя пришлось выявлять с помощью пенальти.
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