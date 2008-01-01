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Лига Европы. «Айнтрахт» в серии пенальти победил «Рейнджерс» и впервые за 42 года взял еврокубок

«Айнтрахт» в финале Лиги Европы переиграл «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорста. Немцы оказались точнее в серии пенальти. Единственный нереализованный удар в серии принадлежит Аарону Рэмзи. Он вышел на поле на 117-й минуте вместо экс-спартаковца Фэшна Сакала.

В основное время счет открыли шотландцы, но через 12 минут сравнял Рафаэль Борре.

Перед финалом «Рейнджерс» из десяти последних встреч проиграл одну.

«Айнтрахт» впервые с 1980 года взял еврокубок.

У «Рейнджерс» на замену вышел и реализовал послематчевый пенальти полузащитник Стивен Дэвис, который играл в финале Кубка УЕФА в 2008 году против «Зенита» (0:2) – последнем перед севильским матчем финале еврокубков для шотландцев.

«Рейнджерс» проиграл четыре еврокубковых финала подряд.

Немецкие клубы не выигрывали Лигу Европы (Кубок УЕФА) 25 лет.

Команды впервые сыграли друг против друга.

Лига Европы. Финал

Айнтрахт (Германия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:1 (0:0; 1:1; 0:0; 5:4 по пенальти) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Арибо, 57; 1:1 – Борре, 69.

«Айнтрахт»: Трапп, Тута (Хасебе, 59), Туре, Н’Дика (Ленц, 100), Соу (Хрустич, 106), Роде (Якич, 90), Кнауфф, Костич, Линдстрeм (Хеуге, 70), Камада, Борре.

«Рейнджерс»: Макгрегор, Бэйсси, Голдсон, Тавернье, Баришич (Руф, 117), Ландстрем, Джек (Дэвис, 74), Райт (Сакала, 74 (Рэмзи, 117)), Кент, Камара (Эрфилд, 91), Арибо (Сэндс, 101).

Предупреждения: нет – Арибо, 62; Райт, 73.

Результаты Лиги Европы

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии2
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    Рейтинг: +228

    Феникс 28 10 минут назад

    Обе команды заслуживали победу.Но Айнтрахту больше повезло.

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    Рейтинг: +11756

    DeStar 22 минуты назад

    Норм, первый тайм был скучноват, ошибка защитника и рейнджеры счет открыли, и игра хоть раскрылась, думаю немцы тут заслуженно победили

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