Абрамович пришел к компромиссу с британским правительством. «Челси» продадут до 31 мая

Роман Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по вопросу продажи «Челси».

Ранее сообщалось, что сделка по продаже клуба может быть сорвана из-за позиции Абрамовича, который потребовал у «Челси» вернуть долг в размере 1,6 миллиарда фунтов.

По информации ТАСС со ссылкой на PA, юристы Абрамовича и британское правительство достигли соглашения по этому вопросу. Абрамович уверен, что правительство Великобритании одобрит сделку по продаже «Челси».

Сделка по продаже клуба должна быть закрыта до 31 мая.

Новым владельцем клуба должен стать американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Сумма сделки – 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?