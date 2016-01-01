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Абрамович пришел к компромиссу с британским правительством. «Челси» продадут до 31 мая

Роман Абрамович и правительство Великобритании уладили разногласия по вопросу продажи «Челси».

Ранее сообщалось, что сделка по продаже клуба может быть сорвана из-за позиции Абрамовича, который потребовал у «Челси» вернуть долг в размере 1,6 миллиарда фунтов.

По информации ТАСС со ссылкой на PA, юристы Абрамовича и британское правительство достигли соглашения по этому вопросу. Абрамович уверен, что правительство Великобритании одобрит сделку по продаже «Челси».

Сделка по продаже клуба должна быть закрыта до 31 мая.

  • Новым владельцем клуба должен стать американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
  • Сумма сделки – 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.
  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: ТАСС

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