Грановская останется в «Челси» и получит 50 миллионов бонусами вместе с Баком

За какую сделку? За то что привели в клуб друг друга?
Марина Грановская не уйдет из «Челси».
Как пишет The Times, она останется на посту директора лондонского клуба. Председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак тоже сохранит свою должность.
Грановская и Бак получат 50 миллионов фунтов на двоих в качестве бонусов за успешную сделку.
- Роман Абрамович продал «Челси». Он владел им с 2003 года.
- Клуб купил Тодд Боли. Его состояние – более 13,5 миллиарда долларов.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?