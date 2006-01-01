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Грановская останется в «Челси» и получит 50 миллионов бонусами вместе с Баком

Марина Грановская не уйдет из «Челси».

Как пишет The Times, она останется на посту директора лондонского клуба. Председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак тоже сохранит свою должность.

Грановская и Бак получат 50 миллионов фунтов на двоих в качестве бонусов за успешную сделку.

  • Роман Абрамович продал «Челси». Он владел им с 2003 года.
  • Клуб купил Тодд Боли. Его состояние – более 13,5 миллиарда долларов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: The Times

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