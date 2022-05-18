Грановская останется в «Челси» и получит 50 миллионов бонусами вместе с Баком

Марина Грановская не уйдет из «Челси».
Как пишет The Times, она останется на посту директора лондонского клуба. Председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак тоже сохранит свою должность.
Грановская и Бак получат 50 миллионов фунтов на двоих в качестве бонусов за успешную сделку.
- Роман Абрамович продал «Челси». Он владел им с 2003 года.
- Клуб купил Тодд Боли. Его состояние – более 13,5 миллиарда долларов.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: The Times