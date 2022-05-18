Фанаты «Ноттингем Форест» выбежали на поле после выхода в финал плей-офф за место в АПЛ

Службы безопасности не сдержали болельщиков «Ноттингем Форест» после ответного матча 1/2 финала Чемпионшипа за место в АПЛ против «Шеффилд Юнайтед». Они выбежали на поле, чтобы отпраздновать выход в финал.

«Ноттингем Форест» оказался точнее в серии пенальти.

29 мая в финале «Ноттингем Форест» сыграет с «Хаддерсфилдом» на «Уэмбли».

«Ноттингем Форест» не было в АПЛ с 1999 года.

Ранее путевку в АПЛ по итогам сезона Чемпионшипа получили «Фулхэм» и «Борнмут».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?