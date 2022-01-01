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Фанаты «Ноттингем Форест» выбежали на поле после выхода в финал плей-офф за место в АПЛ

Службы безопасности не сдержали болельщиков «Ноттингем Форест» после ответного матча 1/2 финала Чемпионшипа за место в АПЛ против «Шеффилд Юнайтед». Они выбежали на поле, чтобы отпраздновать выход в финал.

«Ноттингем Форест» оказался точнее в серии пенальти.

  • 29 мая в финале «Ноттингем Форест» сыграет с «Хаддерсфилдом» на «Уэмбли».
  • «Ноттингем Форест» не было в АПЛ с 1999 года.
  • Ранее путевку в АПЛ по итогам сезона Чемпионшипа получили «Фулхэм» и «Борнмут».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: твиттер ESPN

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