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Клопп: «Ливерпулю» интересен Мбаппе, мы не слепые. Но мы не участвуем в этой гонке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Конечно, нас интересует Мбаппе, мы же не слепые! Но мы не являемся частью этой гонки за форварда. Мы не можем участвовать в этих битвах. Должны быть задействованы другие клубы, но это нормально, с Килианом все будет в порядке», — цитирует Клоппа Anfield Watch.

  • Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.
  • Француз согласовал условия контракта с «Реалом».
  • Он пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 07:43
Комментарии4
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    Рейтинг: +2568

    acor94 2 часа назад

    Ну идиоты. У него же контракт кончается, можно урвать бесплатно...

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    Рейтинг: +194

    Vladislaf > acor94 2 часа назад

    Все правильно ответил. Бесплатно? Не смеши там подписной бонус будет под сотку + зп запросит 50+, ПСЖ столько предлагает в случае продления. Ливерпуль не настолько богат чтобы так много платить, Саллах в два раза меньше получает ещё и в случае перехода все игроки сразу начнут просить повысить оклады.

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    Рейтинг: +998

    mama1991 > Vladislaf 1 час назад

    Ливерпуль очень богат, просто у них стратегия другая, которая дает результаты которые мы видим, не в пример парижа....

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    Рейтинг: +2568

    acor94 > Vladislaf 1 час назад

    Насколько я понял уходит Мане, причём не за бесплатно, добавить и хватит на француза. Он может стать легендой Ливерпуля и лидером лет на 10.

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