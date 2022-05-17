Клопп: «Ливерпулю» интересен Мбаппе, мы не слепые. Но мы не участвуем в этой гонке»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал информацию об интересе клуба к нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе.

«Конечно, нас интересует Мбаппе, мы же не слепые! Но мы не являемся частью этой гонки за форварда. Мы не можем участвовать в этих битвах. Должны быть задействованы другие клубы, но это нормально, с Килианом все будет в порядке», — цитирует Клоппа Anfield Watch.

Мбаппе в этом сезоне забил 36 голов и сделал 26 ассистов в 45 матчах.

Француз согласовал условия контракта с «Реалом».

Он пообещал объявить решение о своем будущем до 28 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?