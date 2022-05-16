Обладатели обеих прямых путевок в РПЛ определятся в последнем туре ФНЛ. «Торпедо», «Оренбург», «Факел» – претенденты

Судьба ни одной прямой путевки в РПЛ не решена до последнего тура ФНЛ. На них к 38-му игровому дню претендуют «Оренбург», «Торпедо» и «Факел». Расклады следующие.
«Торпедо» выйдет в РПЛ (хотя бы одно условие):
- Если не проиграет дома «Кубани»;
- Если «Факел» потеряет очки против «Балтики»;
- Если «Оренбург» не сыграет вничью с «Волгарем».
«Оренбург» выйдет в РПЛ (хотя бы одно условие):
- Если победит «Волгарь» в гостях;
- Если «Факел» не выиграет у «Балтики»;
- Если сыграет вничью, а «Торпедо» уступит «Кубани»;
«Факел» выйдет в РПЛ (хотя бы одно условие):
- Если выиграет у «Балтики», а «Оренбург» проиграет;
- Если победит «Балтику», «Оренбург» не выиграет, а «Торпедо» уступит.
Все указанные матчи состоятся 21 мая.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева