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Обладатели обеих прямых путевок в РПЛ определятся в последнем туре ФНЛ. «Торпедо», «Оренбург», «Факел» – претенденты

Судьба ни одной прямой путевки в РПЛ не решена до последнего тура ФНЛ. На них к 38-му игровому дню претендуют «Оренбург», «Торпедо» и «Факел». Расклады следующие.

«Торпедо» выйдет в РПЛ (хотя бы одно условие):

  • Если не проиграет дома «Кубани»;
  • Если «Факел» потеряет очки против «Балтики»;
  • Если «Оренбург» не сыграет вничью с «Волгарем».

«Оренбург» выйдет в РПЛ (хотя бы одно условие):

  • Если победит «Волгарь» в гостях;
  • Если «Факел» не выиграет у «Балтики» ;
  • Если сыграет вничью, а «Торпедо» уступит «Кубани»;

«Факел» выйдет в РПЛ (хотя бы одно условие):

  • Если выиграет у «Балтики», а «Оренбург» проиграет;
  • Если победит «Балтику», «Оренбург» не выиграет, а «Торпедо» уступит.

Все указанные матчи состоятся 21 мая.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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