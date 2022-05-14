Клопп стал вторым тренером, который выиграл с одним английским клубом ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги

«Ливерпуль» впервые выиграл Кубок Англии при главном тренере Юргене Клоппе.
Немец стал вторым тренером в истории, который выиграл с одним английским клубом Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Первым был сэр Алекс Фергюсон из «Манчестер Юнайтед».
- В финале Кубка Англии «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Челси».
- «Ливерпуль» в этом сезоне может оформить квадрупл.
- Клопп принял «Ливерпуль» в 2015 году.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру