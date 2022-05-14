Клопп стал вторым тренером, который выиграл с одним английским клубом ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги

«Ливерпуль» впервые выиграл Кубок Англии при главном тренере Юргене Клоппе.

Немец стал вторым тренером в истории, который выиграл с одним английским клубом Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Первым был сэр Алекс Фергюсон из «Манчестер Юнайтед».

В финале Кубка Англии «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Челси».

«Ливерпуль» в этом сезоне может оформить квадрупл.

Клопп принял «Ливерпуль» в 2015 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?