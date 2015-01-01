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Клопп стал вторым тренером, который выиграл с одним английским клубом ЛЧ, АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги

«Ливерпуль» впервые выиграл Кубок Англии при главном тренере Юргене Клоппе.

Немец стал вторым тренером в истории, который выиграл с одним английским клубом Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Первым был сэр Алекс Фергюсон из «Манчестер Юнайтед».

  • В финале Кубка Англии «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Челси».
  • «Ливерпуль» в этом сезоне может оформить квадрупл.
  • Клопп принял «Ливерпуль» в 2015 году.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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