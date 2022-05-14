Аршавин – о победе «Зенита» в Кубке УЕФА в 2008 году: «После финала я сказал: «Следующий титул ждите лет через 20»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин еще в 2008 году предполагал, что результаты российских команд в еврокубках ухудшатся.

– Когда пришло осознание, что вы – обладатели Кубка УЕФА?

– Практически сразу. Ещe перед чемпионским матчем в Раменском мы говорили с Радимовым, что, возможно, это единственный шанс, когда «Зенит» может стать чемпионом.

Мы в итоге ошиблись, но так или иначе это вошло в историю. Всe-таки первое российское чемпионство клуба.

То же самое мы понимали и перед финалом Кубка УЕФА – что мы, возможно, никогда больше не дойдем, как и вообще какой-либо российский клуб.

И после финала я сказал: «Следующий титул ждите лет через 20». А потом сказал, что придeтся ждать и дольше, потому что разница между чемпионатами только растeт из-за финансовых условий.

Так что это большое событие для нашего футбола, и для страны. Понимание, что это может случиться один раз, было почти с самого начала.

Но через три месяца мы внезапно выиграли Суперкубок УЕФА. Это ещe круче. Потому что Суперкубок в нашей стране до этого выигрывало только киевское «Динамо», что делает эту победу ещe более уникальной.

В 2008 году «Зенит» в финале Кубка УЕФА победил «Рейнджерс» (2:0).

В матче за Суперкубок УЕФА петербуржцы обыграли «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?