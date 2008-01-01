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Аршавин – о победе «Зенита» в Кубке УЕФА в 2008 году: «После финала я сказал: «Следующий титул ждите лет через 20»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин еще в 2008 году предполагал, что результаты российских команд в еврокубках ухудшатся.

– Когда пришло осознание, что вы – обладатели Кубка УЕФА?

– Практически сразу. Ещe перед чемпионским матчем в Раменском мы говорили с Радимовым, что, возможно, это единственный шанс, когда «Зенит» может стать чемпионом.

Мы в итоге ошиблись, но так или иначе это вошло в историю. Всe-таки первое российское чемпионство клуба.

То же самое мы понимали и перед финалом Кубка УЕФА – что мы, возможно, никогда больше не дойдем, как и вообще какой-либо российский клуб.

И после финала я сказал: «Следующий титул ждите лет через 20». А потом сказал, что придeтся ждать и дольше, потому что разница между чемпионатами только растeт из-за финансовых условий.

Так что это большое событие для нашего футбола, и для страны. Понимание, что это может случиться один раз, было почти с самого начала.

Но через три месяца мы внезапно выиграли Суперкубок УЕФА. Это ещe круче. Потому что Суперкубок в нашей стране до этого выигрывало только киевское «Динамо», что делает эту победу ещe более уникальной.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Радио Зенит»

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Сегодня, 12:46
Комментарии4
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    Рейтинг: +3413

    minaev23 33 минуты назад

    Больше ждать будем. Санкции к нам на долгие годы.

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    Рейтинг: +1057

    Узб@гоеный 34 минуты назад

    Некоторые и этого титула не имели и никогда не поимеют. Их удел болтаться в районе 10 места. Гыгыгы

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    Рейтинг: +6595

    Из Твери Леха 1 час назад

    Рейнджерсу меньше 20 лет понадобилось, чтоб повторить финал)

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    Рейтинг: +12366

    playsh 1 час назад

    Провидец ты наш картавенький,тебя не обманешь,ты всё про Зенит знаешь.Значит,к 2028г санкции футбольные в отношении России снимут.Спасибо,Андрюшка,успокоил.

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