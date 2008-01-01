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Аршавин – о первых медалях «Сочи» в РПЛ: «Большой успех. Довольны будут все»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на то, что «Сочи» гарантировал себе место в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

«Незапланированная осечка (домашняя ничья с «Нижним Новгородом» – примечание «Бомбардира»), но все равно большой успех для клуба, которому после переезда всего четыре года.

Довольны, я думаю, будут и руководители, и игроки, и тренеры даже такому успеху», – сказал Аршавин.

  • Для «Сочи» это первые медали высшего дивизиона в истории.
  • Серебряные они будут или бронзовые решится в 30-м туре РПЛ в очном матче с «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +15658

    Cleaner 14 минут назад

    Особо доволен будет Зенит, что его ФАРМ-КЛУБ медали получит!...)

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    Рейтинг: +16171

    paracetamol 1 час назад

    Довольны будут все кроме ментов и лошадей.

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