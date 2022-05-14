Аршавин – о первых медалях «Сочи» в РПЛ: «Большой успех. Довольны будут все»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на то, что «Сочи» гарантировал себе место в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

«Незапланированная осечка (домашняя ничья с «Нижним Новгородом» – примечание «Бомбардира»), но все равно большой успех для клуба, которому после переезда всего четыре года.

Довольны, я думаю, будут и руководители, и игроки, и тренеры даже такому успеху», – сказал Аршавин.

Для «Сочи» это первые медали высшего дивизиона в истории.

Серебряные они будут или бронзовые решится в 30-м туре РПЛ в очном матче с «Динамо».

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?