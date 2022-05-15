Где смотреть «Милан» – «Аталанта»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 15 мая

«Милан» и «Аталанта» сыграют в матче 37-го тура Серии А.
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- Игра состоится в воскресенье, 15 мая.
- Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Милан – Аталанта
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч Футбол 1».
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
«Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, «Аталанта» – восьмое. В матче первого круга миланская команда победила со счетом 3:2.
Ставки на матч Милан – Аталанта
- Победа «Милана» – 1.80
- Ничья – 4.20
- Победа «Аталанты» – 4.10
Источник: Бомбардир.ру