Где смотреть «Милан» – «Аталанта»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 15 мая

«Милан» и «Аталанта» сыграют в матче 37-го тура Серии А.

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Игра состоится в воскресенье, 15 мая.

Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Милан – Аталанта

Встречу в прямом эфире покажет «Матч Футбол 1».

Игру также будет транслировать «Лига Ставок».

«Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, «Аталанта» – восьмое. В матче первого круга миланская команда победила со счетом 3:2.

Ставки на матч Милан – Аталанта

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