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Где смотреть «Милан» – «Аталанта»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 15 мая

«Милан» и «Аталанта» сыграют в матче 37-го тура Серии А.

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  • Игра состоится в воскресенье, 15 мая.
  • Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Милан – Аталанта

«Милан» занимает первое место в чемпионате Италии, «Аталанта» – восьмое. В матче первого круга миланская команда победила со счетом 3:2.

Ставки на матч Милан – Аталанта

Коэффициенты:

  • Победа «Милана» – 1.80
  • Ничья – 4.20
  • Победа «Аталанты» – 4.10

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Источник: Бомбардир.ру

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