«Ювентус» представил домашнюю форму на следующий сезон

«Ювентус» провел презентацию домашней формы на сезон-2022/23.

Экипировка выполнена в классических цветах туринского клуба – белом и черном.

На футболке есть паттерн с черными треугольниками вместо обычных вертикальных полос, а на логотипе спонсора добавлены электрические разряды и вспышки молний.

Технический спонсор клуба – компания adidas.

«Ювентус» идет на 4-м месте в таблице Серии А.

Впервые за 11 лет команда не выиграла ни одного трофея за сезон.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?