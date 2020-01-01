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«Ювентус» представил домашнюю форму на следующий сезон

«Ювентус» провел презентацию домашней формы на сезон-2022/23.

Экипировка выполнена в классических цветах туринского клуба – белом и черном.

На футболке есть паттерн с черными треугольниками вместо обычных вертикальных полос, а на логотипе спонсора добавлены электрические разряды и вспышки молний.

Технический спонсор клуба – компания adidas.

  • «Ювентус» идет на 4-м месте в таблице Серии А.
  • Впервые за 11 лет команда не выиграла ни одного трофея за сезон.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт «Ювентуса»

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