Хиддинк – о Черчесове: «Никто из российских специалистов не может похвастаться такими результатами»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил своего коллегу из «Ференцвароша» Станислава Черчесова с завоеванием золотого дубля в Венгрии.

«У Черчесова непростой характер, но он хороший тренер. Золотой дубль в первом же сезоне – серьезное достижение.

Никто из российских специалистов не может похвастаться такими же результатами, поздравляю», – сказал Хиддинк.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре.

Ранее он выигрывал золотой дубль в Польше с «Легией».

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