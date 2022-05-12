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Хиддинк – о Черчесове: «Никто из российских специалистов не может похвастаться такими результатами»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил своего коллегу из «Ференцвароша» Станислава Черчесова с завоеванием золотого дубля в Венгрии.

«У Черчесова непростой характер, но он хороший тренер. Золотой дубль в первом же сезоне – серьезное достижение.

Никто из российских специалистов не может похвастаться такими же результатами, поздравляю», – сказал Хиддинк.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре.
  • Ранее он выигрывал золотой дубль в Польше с «Легией».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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12.05.2022 21:44
Комментарии1
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    Рейтинг: +1911

    Dr.Metal 46 минут назад

    Да чем он хорош то? сейчас возглавив лучшую команду Гондураса он выигрывает чемпионат и кубок. Венгрия и Польша? - читай первое предложение

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