Хиддинк – о Черчесове: «Никто из российских специалистов не может похвастаться такими результатами»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк поздравил своего коллегу из «Ференцвароша» Станислава Черчесова с завоеванием золотого дубля в Венгрии.
«У Черчесова непростой характер, но он хороший тренер. Золотой дубль в первом же сезоне – серьезное достижение.
Никто из российских специалистов не может похвастаться такими же результатами, поздравляю», – сказал Хиддинк.
- Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре.
- Ранее он выигрывал золотой дубль в Польше с «Легией».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport24