Черчесов – о втором золотом дубле в тренерской карьере: «Это доказывает, что первый раз был неслучайным»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что ему удалось выиграть чемпионат и Кубок Венгрии в этом сезоне.

«Положительные эмоции. Но сегодня утром уже была тренировка! В следующей игре некоторым ребятам дам возможность отдохнуть. Понятно, что на занятии ребятки были слегка помятые, но это нормально.

Радоваться и наслаждаться могут болельщики. У нас впереди игра. Вот она закончится, и будем расслабляться.

Какой дубль приятнее? Это как выбирать среди любимых детей. Это две разные страны, два разных клуба. Объединяют их только цели и задачи, которые надо решать.

Если ты это повторяешь, значит, это доказывает, что первый раз был неслучайным», – сказал Черчесов.

Россиянин возглавил «Ференцварош» в декабре.

Ранее он выигрывал золотой дубль в Польше с «Легией».

С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?