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Черчесов – о втором золотом дубле в тренерской карьере: «Это доказывает, что первый раз был неслучайным»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что ему удалось выиграть чемпионат и Кубок Венгрии в этом сезоне.

«Положительные эмоции. Но сегодня утром уже была тренировка! В следующей игре некоторым ребятам дам возможность отдохнуть. Понятно, что на занятии ребятки были слегка помятые, но это нормально.

Радоваться и наслаждаться могут болельщики. У нас впереди игра. Вот она закончится, и будем расслабляться.

Какой дубль приятнее? Это как выбирать среди любимых детей. Это две разные страны, два разных клуба. Объединяют их только цели и задачи, которые надо решать.

Если ты это повторяешь, значит, это доказывает, что первый раз был неслучайным», – сказал Черчесов.

  • Россиянин возглавил «Ференцварош» в декабре.
  • Ранее он выигрывал золотой дубль в Польше с «Легией».
  • С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +169

    Феникс 28 41 минуту назад

    И чо? физрук не чабан? Шойгу не оленевод ? Операция идет по плану ?

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    Рейтинг: +2919

    Enter2006 2 часа назад

    Ну и пусть остаётся там, не нужно его возвращения! Или вы дураками считаете всех людей, почему сейчас такая волна про него?

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