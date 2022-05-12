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  • Черчесов – о втором золотом дубле в тренерской карьере: «Это доказывает, что первый раз был неслучайным»

Черчесов – о втором золотом дубле в тренерской карьере: «Это доказывает, что первый раз был неслучайным»

12 мая 2022, 19:19
3

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что ему удалось выиграть чемпионат и Кубок Венгрии в этом сезоне.

«Положительные эмоции. Но сегодня утром уже была тренировка! В следующей игре некоторым ребятам дам возможность отдохнуть. Понятно, что на занятии ребятки были слегка помятые, но это нормально.

Радоваться и наслаждаться могут болельщики. У нас впереди игра. Вот она закончится, и будем расслабляться.

Какой дубль приятнее? Это как выбирать среди любимых детей. Это две разные страны, два разных клуба. Объединяют их только цели и задачи, которые надо решать.

Если ты это повторяешь, значит, это доказывает, что первый раз был неслучайным», – сказал Черчесов.

  • Россиянин возглавил «Ференцварош» в декабре.
  • Ранее он выигрывал золотой дубль в Польше с «Легией».
  • С 2016 по 2021 год Черчесов тренировал сборную России и выводил ее в 1/4 финала ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: «Чемпионат»
Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Enter2006
1652373608
Ну и пусть остаётся там, не нужно его возвращения! Или вы дураками считаете всех людей, почему сейчас такая волна про него?
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Fialet
1652388202
Легия сильнейший клуб Польши, Ференцварош сильнейший клуб Венгрии, тут много ума не надо. Вот если бы взял клуб середнячок, и вывел его в чемпионы, тогда да, был бы крут.
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