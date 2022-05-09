«Манчестер Сити» побил клубный рекорд по сухим матчам в сезоне АПЛ

В 36-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома разгромил «Ньюкасл» со счетом 5:0.

Это 21-й сухой матч команды Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне АПЛ.

«Сити» побил клубный рекорд по данному показателю, установленный в сезоне-2018/19 – 20 игр без пропущенных голов.

«Манчестер Сити» еще предстоит сыграть с «Вулверхэмптоном», «Вест Хэмом» и «Астон Виллой».

Команда лидирует в Премьер-лиге, опережая «Ливерпуль» на 3 очка.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?