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«Манчестер Сити» побил клубный рекорд по сухим матчам в сезоне АПЛ

В 36-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома разгромил «Ньюкасл» со счетом 5:0.

Это 21-й сухой матч команды Хосепа Гвардиолы в текущем сезоне АПЛ.

«Сити» побил клубный рекорд по данному показателю, установленный в сезоне-2018/19 – 20 игр без пропущенных голов.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Stat City

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