Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

Президент FFF Ле Грэ: «Большая вероятность, что Зидан возглавит «ПСЖ»

Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции (FFF), поговорил о будущем тренера Зинедина Зидана. Его намерен назначить «ПСЖ».

«В сознании французов Зидан может быть преемником Дидье Дешама в сборной Франции. Но сейчас нет необходимости приглашать Зинедина. Если что, Зидан будет одним из вариантов.

Сейчас есть большая вероятность, что Зидан возглавит «ПСЖ», – сказал Ле Грэ.

  • Зидан с прошлого года без работы, когда покинул «Реал».
  • С мадридцами он 3 раза подряд брал Лигу чемпионов.
  • «ПСЖ» сейчас возглавляет Маурисио Почеттино.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Месси может пропустить матч с «Труа» из-за повреждения
Экс-полузащитник «Зенита» Паредес мечтает выступать за «Реал»
Мбаппе склоняется к переходу из «ПСЖ» в «Реал» (RMC Sport) 5
Источник: Goal

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:23
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    hjkhjkh 3 минуты назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63532

    portero 18 минут назад

    Так он разгонит часть лентяев....

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11