Президент FFF Ле Грэ: «Большая вероятность, что Зидан возглавит «ПСЖ»

Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции (FFF), поговорил о будущем тренера Зинедина Зидана. Его намерен назначить «ПСЖ».

«В сознании французов Зидан может быть преемником Дидье Дешама в сборной Франции. Но сейчас нет необходимости приглашать Зинедина. Если что, Зидан будет одним из вариантов.

Сейчас есть большая вероятность, что Зидан возглавит «ПСЖ», – сказал Ле Грэ.

Зидан с прошлого года без работы, когда покинул «Реал».

С мадридцами он 3 раза подряд брал Лигу чемпионов.

«ПСЖ» сейчас возглавляет Маурисио Почеттино.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?