Президент FFF Ле Грэ: «Большая вероятность, что Зидан возглавит «ПСЖ»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))
Ноэль Ле Грэ, президент Федерации футбола Франции (FFF), поговорил о будущем тренера Зинедина Зидана. Его намерен назначить «ПСЖ».
«В сознании французов Зидан может быть преемником Дидье Дешама в сборной Франции. Но сейчас нет необходимости приглашать Зинедина. Если что, Зидан будет одним из вариантов.
Сейчас есть большая вероятность, что Зидан возглавит «ПСЖ», – сказал Ле Грэ.
- Зидан с прошлого года без работы, когда покинул «Реал».
- С мадридцами он 3 раза подряд брал Лигу чемпионов.
- «ПСЖ» сейчас возглавляет Маурисио Почеттино.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?