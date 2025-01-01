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Губерниев – о продаже «Челси»: «Абрамович не тот человек, которого сейчас нужно жалеть и оплакивать»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к тому, что Роману Абрамовичу пришлось продать «Челси».

  • Новым владельцем клуба станет американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
  • Сумма сделки составит 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.
  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

«После залоговых аукционов в 90-х, когда некоторые люди получили богатства Советского Союза, не заставляйте меня жалеть Абрамовича!

По-человечески, конечно, его жалко. У него забрали его детище, ему сейчас нелегко. Но Роман Абрамович не тот человек, которого сейчас нужно жалеть и оплакивать.

Он даже сейчас не под санкциями находится, достаточно свободно себя чувствует. Его не нужно называть бедным и жалеть.

Абрамовичу достались богатства нашей страны за бесценок, как и всем остальным прекрасным миллиардерам. Мое сердце тут точно не растает.

Потерпите, Роман Аркадьевич, все будет хорошо!» – сказал Губерниев.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1153

    Серёга Краснодарский 2 часа назад

    Почему не купил в свое время какой нибудь волгарь или ангушт к примеру и поднимал бы до уровня челси

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