Губерниев – о продаже «Челси»: «Абрамович не тот человек, которого сейчас нужно жалеть и оплакивать»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к тому, что Роману Абрамовичу пришлось продать «Челси».

Новым владельцем клуба станет американец Тодд Боли совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.

Сумма сделки составит 2,5 миллиарда фунтов. Эти деньги полностью пойдут на благотворительность.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

«После залоговых аукционов в 90-х, когда некоторые люди получили богатства Советского Союза, не заставляйте меня жалеть Абрамовича!

По-человечески, конечно, его жалко. У него забрали его детище, ему сейчас нелегко. Но Роман Абрамович не тот человек, которого сейчас нужно жалеть и оплакивать.

Он даже сейчас не под санкциями находится, достаточно свободно себя чувствует. Его не нужно называть бедным и жалеть.

Абрамовичу достались богатства нашей страны за бесценок, как и всем остальным прекрасным миллиардерам. Мое сердце тут точно не растает.

Потерпите, Роман Аркадьевич, все будет хорошо!» – сказал Губерниев.

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