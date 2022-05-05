«Реал» впервые за 20 лет вышел в финал ЛЧ без Роналду в составе

«Реал» стал финалистом Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити».

Мадридская команда сыграет в решающем матче главного еврокубка впервые с 2018 года.

Без Криштиану Роналду в составе испанцы не выходили в финал ЛЧ на протяжении 20 лет.

Португалец играл в последних четырех финалах «Реала» в Лиге чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018 год).

Соперник «Реала» по финалу ЛЧ в этом сезоне – «Ливерпуль».

Матч состоится 28 мая в Париже.

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