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«Реал» впервые за 20 лет вышел в финал ЛЧ без Роналду в составе

«Реал» стал финалистом Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Манчестер Сити».

Мадридская команда сыграет в решающем матче главного еврокубка впервые с 2018 года.

Без Криштиану Роналду в составе испанцы не выходили в финал ЛЧ на протяжении 20 лет.

  • Португалец играл в последних четырех финалах «Реала» в Лиге чемпионов (2014, 2016, 2017, 2018 год).
  • Соперник «Реала» по финалу ЛЧ в этом сезоне – «Ливерпуль».
  • Матч состоится 28 мая в Париже.

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Источник: «Бомбардир»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1941

    almanev 24 минуты назад

    Конкурс: Угадай автора статьи по заголовку)

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