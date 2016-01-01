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«Спартак»: «Можем подтвердить, что у нас такое же количество трофеев ЛЧ, как у «Манчестер Сити»

«Спартак» пошутил над «Манчестер Сити» после вылета англичан из Лиги чемпионов.

«Можем подтвердить, что у нас такое же количество трофеев в Лиге чемпионов, как у «Манчестер Сити», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.

  • «Манчестер Сити» в среду вылетел из ЛЧ на стадии 1/2 финала от «Реала».
  • «Спартак» и «Сити» ни разу не выигрывали главный еврокубок, но английская команда выходила в финал турнира, а российская – нет.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: твиттер «Спартака»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3542

    Питерский князь 4 минуты назад

    И с головой у вас, как у Кличко.
    :)))

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    Рейтинг: +6020

    Viper for CSKA 18 минут назад

    Нашли повод для гордости.

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    Рейтинг: +14749

    ilichkadr 22 минуты назад

    Во как прёт свиней после прошлогодних желудей!

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    Рейтинг: +26646

    Боцман59rus 1 час назад

    _ поздравляю Спартак, качественный набор персонала на всех направлениях. На поле с деревянными ногами, в кабинетах с головами из того же материала. Дороги кое как строить научились, а с дурачками воевать да воевать>)))

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