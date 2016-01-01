«Спартак»: «Можем подтвердить, что у нас такое же количество трофеев ЛЧ, как у «Манчестер Сити»

И с головой у вас, как у Кличко.
:)))
«Спартак» пошутил над «Манчестер Сити» после вылета англичан из Лиги чемпионов.
«Можем подтвердить, что у нас такое же количество трофеев в Лиге чемпионов, как у «Манчестер Сити», – говорится в публикации московского клуба в твиттере.
- «Манчестер Сити» в среду вылетел из ЛЧ на стадии 1/2 финала от «Реала».
- «Спартак» и «Сити» ни разу не выигрывали главный еврокубок, но английская команда выходила в финал турнира, а российская – нет.
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