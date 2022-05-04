Надаль после своей победы отправился на «Реал» – «Манчестер Сити». Мадридцы на прошлой неделе при нем стали чемпионами

Бывшая первая ракетка мира по теннису Рафаэль Надаль сегодня победил в рамках турнира в Мадриде серба Миомира Кецмановича (2:0), а после отправился на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити».

Надаль присутствовал на последнем матче «Реала» против «Эспаньола», который стал для мадридцев чемпионским.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Мадриде.

В 1-й игре в Манчестере англичане победили (4:3).

Надаль 21 раз выигрывал турниры Большого шлема.

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