Зарема: «Чемпионский коридор для «Зенита»? Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московский клуб не должен организовывать чемпионский коридор для «Зенита».

«Каррера и Камоцци предлагают устроить коридор «Зениту»? Не знаю, какие в Италии традиции. На стадионе «Спартака» таких ритуалов нет. Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают», — сказала Салихова.

«Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.

В 1-м круге петербуржцы выиграли очный матч со счетом 7:1.

В минувшую субботу зенитовцы стали чемпионами России в 4-й раз подряд.

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