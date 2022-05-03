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Зарема: «Чемпионский коридор для «Зенита»? Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московский клуб не должен организовывать чемпионский коридор для «Зенита».

«Каррера и Камоцци предлагают устроить коридор «Зениту»? Не знаю, какие в Италии традиции. На стадионе «Спартака» таких ритуалов нет. Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают», — сказала Салихова.

  • «Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.
  • В 1-м круге петербуржцы выиграли очный матч со счетом 7:1.
  • В минувшую субботу зенитовцы стали чемпионами России в 4-й раз подряд.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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03.05.2022 21:55
Комментарии15
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    Рейтинг: +10032

    Alekxei Z. 35 минут назад

    Зарема ЛУЧШАЯ !!!!

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    Рейтинг: +16087

    paracetamol 50 минут назад

    Вообще, Зенит только дважды сыграл с морковскими клупами в ничью, остальные матчи выиграл. Так что коридор существует!

    1
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    Рейтинг: +4252

    neveldomha 1 час назад

    Традиция уважать соперника у Спартака отсутствует. Это я без свинки Заремки знаю

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +63102

    portero 1 час назад

    Сочи уже играл две игры, шутка тупая, а вот с Нижним запросто молодежку выставят...

    0
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    Рейтинг: +5991

    Ганнибал Лектор 1 час назад

    Уже сделали, считай. А за такую дерзость надо бы крючкохвостых отправить в стыки

    3
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    Рейтинг: +4120

    sobaka120982 > Ганнибал Лектор 1 час назад

    А если из стыков не вылезут?)))

    0
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    Рейтинг: +13373

    Fusballer 1 час назад

    Надо для Зенита в каждом матче чемпионский коридор устраивать. И начинать с первого тура.

    2
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    Рейтинг: +9733

    "supermax" > Fusballer 1 час назад

    И чтоб судьи вместе с ними.. Настаиваю:D

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +14195

    Barmaleushka > Fusballer 1 час назад

    В 12-м туре коридор оччччень неплохой сделали .

    2
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    Рейтинг: +14195

    Barmaleushka 2 часа назад

    Нах нужен "коридор" ? Тем более от этой гадюки .

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    Рейтинг: +19352

    Аvenger > Barmaleushka 1 час назад

    Просто вздрючим без коридора.
    Будет новое п ор но. ДЗарема и ДЗюба.

    2
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    Рейтинг: +628

    Symbol > Аvenger 19 минут назад

    Он Орзул и руке не изменит, куда ты)

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    Рейтинг: +97

    mixon73 2 часа назад

    Только этим Спартак и может гордиться в год своего столетия, а не игрой

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    Рейтинг: +965

    ВасяК > mixon73 1 час назад

    В Европе мы гордимся!!!А вы???

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    Рейтинг: +54

    fakeid 2 часа назад

    бомби, заремба, бомби)

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