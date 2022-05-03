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  • Зарема: «Чемпионский коридор для «Зенита»? Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают»

Зарема: «Чемпионский коридор для «Зенита»? Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают»

3 мая 2022, 21:55
23

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что московский клуб не должен организовывать чемпионский коридор для «Зенита».

«Каррера и Камоцци предлагают устроить коридор «Зениту»? Не знаю, какие в Италии традиции. На стадионе «Спартака» таких ритуалов нет. Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают», — сказала Салихова.

  • «Спартак» примет «Зенит» в 29-м туре РПЛ.
  • В 1-м круге петербуржцы выиграли очный матч со счетом 7:1.
  • В минувшую субботу зенитовцы стали чемпионами России в 4-й раз подряд.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Салихова Зарема
Комментарии (23)
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mixon73
1651604417
Только этим Спартак и может гордиться в год своего столетия, а не игрой
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Fusballer
1651606030
Надо для Зенита в каждом матче чемпионский коридор устраивать. И начинать с первого тура.
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Ганнибал Лектор
1651606770
Уже сделали, считай. А за такую дерзость надо бы крючкохвостых отправить в стыки
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portero
1651607969
Сочи уже играл две игры, шутка тупая, а вот с Нижним запросто молодежку выставят...
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neveldomha
1651608776
Традиция уважать соперника у Спартака отсутствует. Это я без свинки Заремки знаю
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paracetamol
1651609605
Вообще, Зенит только дважды сыграл с морковскими клупами в ничью, остальные матчи выиграл. Так что коридор существует!
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Artemka444
1651613952
Спартак днище редкостное!!!
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Томик
1651617908
Зарема, на тебя надежда только. Коридор можно только дзюбе пинками устроить, не более того.
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somn
1651651063
А чегой-то она такая злая?
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Л.С.
1651672325
Уважаемая Зарема! Мне кажется именно Ваш Великий Клуб должен устроить Зениту чемпионский коридор. Ведь именно "поребриковые" отгрузили Великим "7"
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