Модрич: «Реалу» везет в ЛЧ? Смешно! Для регулярных побед одной удачи недостаточно»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил критикам, которые считают, что мадридскому клубу везет в Лиге чемпионов.

«Ничего не могу сказать таким людям. Пусть думают так дальше.

Чтобы выиграть много трофеев Лиги чемпионов, нельзя полагаться только на удачу. Это немного несправедливо по отношению к нам. Просто смешно!

Чтобы регулярно побеждать, нужно нечто большее, чем просто удача. Нужны воля, характер, вера. Вот благодаря чему мы побеждаем», – сказал Модрич.

Завтра «Реал» проведет ответный матч 1/2 финала ЛЧ против «Ман Сити».

В первой игре мадридцы уступили – 3:4.

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