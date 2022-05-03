Модрич: «Реалу» везет в ЛЧ? Смешно! Для регулярных побед одной удачи недостаточно»

Имеется характер и мастерство...
Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил критикам, которые считают, что мадридскому клубу везет в Лиге чемпионов.
«Ничего не могу сказать таким людям. Пусть думают так дальше.
Чтобы выиграть много трофеев Лиги чемпионов, нельзя полагаться только на удачу. Это немного несправедливо по отношению к нам. Просто смешно!
Чтобы регулярно побеждать, нужно нечто большее, чем просто удача. Нужны воля, характер, вера. Вот благодаря чему мы побеждаем», – сказал Модрич.
- Завтра «Реал» проведет ответный матч 1/2 финала ЛЧ против «Ман Сити».
- В первой игре мадридцы уступили – 3:4.
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