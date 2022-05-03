Матюнин: «Я подал жалобу в РФС на Хачатурянца»

Судья Алексей Матюнин заявил, что подал жалобу на главу судейского комитета и президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Подтверждаю, что я подал жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца», — сказал Матюнин.

24 апреля судья обслуживал матч «Химки» – «Крылья Советов» (4:1).

ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.

Хачатурянц раскритиковал работу арбитров и заявил, что «очередные санкции в отношении судей неизбежны». Позже он назвал это интервью «фейком».

Матюнин прошел проверку на детекторе лжи в РФС.

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