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Матюнин: «Я подал жалобу в РФС на Хачатурянца»

Судья Алексей Матюнин заявил, что подал жалобу на главу судейского комитета и президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

«Подтверждаю, что я подал жалобу в РФС на Ашота Хачатурянца», — сказал Матюнин.

  • 24 апреля судья обслуживал матч «Химки»«Крылья Советов» (4:1).
  • ЭСК признала, что бригада Матюнина дважды ошиблась в пользу подмосковного клуба.
  • Хачатурянц раскритиковал работу арбитров и заявил, что «очередные санкции в отношении судей неизбежны». Позже он назвал это интервью «фейком».
  • Матюнин прошел проверку на детекторе лжи в РФС.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +63049

    portero 50 минут назад

    Накосячил типо неумышленно, плохой профи в ФНЛ на стажировку и поднятие уровня...

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    Рейтинг: +22386

    JTherry 1 час назад

    Матюнин подал жалобу на Хачатурянца, а потом будет извиняться, как Генич извинился за свой "наезд" на здюпу... Миллер "нагнул" своего болтуна-комментатора...)

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