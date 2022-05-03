Кавазашвили: «УЕФА – паскудные мрази и продажные шкуры! Будут умолять, чтобы нас вернули»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал УЕФА за новые санкции против российского футбола.

«Передай в УЕФА от моего имени всем этим членам, которые голосовали за исключение нас из еврокубков и из других чемпионатов, что они – паскудные мрази и продажные шкуры!

Они забыли, что такое спорт. Спорт – честное соревнование, в УЕФА об этом не знают. Они исключили великую Россию!

Пусть всех этих людей, которые голосовали против нас, наследники будут проклинать за это действие. Мы без них не пропадем, наше руководство найдет, что придумать.

Например, создадут с дружественными нам странами свои олимпийские игры, свой чемпионат мира, азиатскую Лигу чемпионов и так далее.

Они ошибаются, если думают, что мы пропадем без больших еврокубковых клубов. Мы возьмем тайм-аут, пусть в и течение пяти лет. Мы добьемся того, что нас будут умолять, чтобы нас вернули в УЕФА.

УЕФА в дальнейшем ждет реорганизация. Они по сути своей должны быть честной организацией, а не паскудными подчиненными политиками из западных стран. Но мы привыкли к этим санкциям и будем только сильнее!» – сказал Кавазашвили.

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