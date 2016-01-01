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Кавазашвили: «УЕФА – паскудные мрази и продажные шкуры! Будут умолять, чтобы нас вернули»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал УЕФА за новые санкции против российского футбола.

«Передай в УЕФА от моего имени всем этим членам, которые голосовали за исключение нас из еврокубков и из других чемпионатов, что они – паскудные мрази и продажные шкуры!

Они забыли, что такое спорт. Спорт – честное соревнование, в УЕФА об этом не знают. Они исключили великую Россию!

Пусть всех этих людей, которые голосовали против нас, наследники будут проклинать за это действие. Мы без них не пропадем, наше руководство найдет, что придумать.

Например, создадут с дружественными нам странами свои олимпийские игры, свой чемпионат мира, азиатскую Лигу чемпионов и так далее.

Они ошибаются, если думают, что мы пропадем без больших еврокубковых клубов. Мы возьмем тайм-аут, пусть в и течение пяти лет. Мы добьемся того, что нас будут умолять, чтобы нас вернули в УЕФА.

УЕФА в дальнейшем ждет реорганизация. Они по сути своей должны быть честной организацией, а не паскудными подчиненными политиками из западных стран. Но мы привыкли к этим санкциям и будем только сильнее!» – сказал Кавазашвили.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 14:42
Комментарии25
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    Рейтинг: +165

    Непутриот 32 секунды назад

    И здесь диванные патриоты всех мочить-метать готовы! А кто сделал так, что весь мир нам недружественный и благодаря кому футбол наш никакой и спорт вообще, так бездарно на Олимпиадах не выступали никогда, вояки долбаные!

    0
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    Рейтинг: +9707

    "supermax" 21 минуту назад

    А белорусов тоже отстранили?

    0
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    Рейтинг: +104

    Феникс 28 > "supermax" 14 минут назад

    С какой целью интересуешься ?

    0
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    Рейтинг: +14684

    ilichkadr > "supermax" 12 минут назад

    Ясный перец, отстранили. Вон Саудовская Аравия с 2015 года долбит Ийемен и ничего, ни санкций, ни отстранений, рядом Катар ЧМ2022..........

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    Рейтинг: +9707

    "supermax" > ilichkadr 7 минут назад

    Мы не понимаем, это другое

    0
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    Рейтинг: +104

    Феникс 28 32 минуты назад

    свои олимпийские игры, свой чемпионат мира============"А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный футбольный турнир! " ))) Даааа деду 82 -й уже пошел...Деменция это ужасное явление. Печалька.

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    Рейтинг: +14684

    ilichkadr > Феникс 28 26 минут назад

    Перестань, Кавазашвили правильно сказал. Его поколение поднимало и развивало футбол, а вот нынешнее, на мой взгляд, не то, что в Васюках, а и на хуторе близ Диканьки футбольный турнир не организует.
    P.S. Обидно , понимаешь.............

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    Рейтинг: +104

    Феникс 28 > ilichkadr 16 минут назад

    Понимаю, но перестать не могу.))) Поколение Кавазашвили поднимало и развивало футбол в настоящем мире, а не в придуманном где есть только Россия "с дружественными нам странами " ,типа Северной Кореи и могущественной Эритреи.)))

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    Рейтинг: +14684

    ilichkadr > Феникс 28 8 минут назад

    Ну, и ктож придумал сей мир где есть только Россия? Лично я, родом из СССР даже не пытался, но меня лишили наравне со всеми .

    0
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    Рейтинг: +14684

    ilichkadr 33 минуты назад

    Молодец Кавазашвили! Назвал ублюдков своими именами!

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    Рейтинг: +13363

    Fusballer 39 минут назад

    Дзюбу надо отправить в тыл врага. Он там за своего сойдёт.

    1
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    Рейтинг: +1582

    Vitaga 44 минуты назад

    тут только кричать и ругаться можно от бессилия хотя без толку . СССР лет 35 без мирового футбола жил. зато потом показал всему миру кузькину мать.

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    Рейтинг: +5988

    Ганнибал Лектор 54 минуты назад

    Для России сейчас дело чести - развалить коррумпированный уефа

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    Рейтинг: +104

    Феникс 28 > Ганнибал Лектор 41 минуту назад

    Чо может сначала со спецоперацией разберешься.А то ведь там все планы по п...де, полный швах и кирдык.

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    Рейтинг: +38

    Клаус 56 минут назад

    Конечно, ага , будут умолять)))

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    Рейтинг: +1871

    Romio-xxx 1 час назад

    Молодец мужик,всё правильно сказал!!!

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    Рейтинг: +31444

    VVM1964 1 час назад

    Не истирил бы ты и не позорился бы (((

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