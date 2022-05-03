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  • Кавазашвили: «УЕФА – паскудные мрази и продажные шкуры! Будут умолять, чтобы нас вернули»

Кавазашвили: «УЕФА – паскудные мрази и продажные шкуры! Будут умолять, чтобы нас вернули»

3 мая 2022, 14:42
39

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал УЕФА за новые санкции против российского футбола.

«Передай в УЕФА от моего имени всем этим членам, которые голосовали за исключение нас из еврокубков и из других чемпионатов, что они – паскудные мрази и продажные шкуры!

Они забыли, что такое спорт. Спорт – честное соревнование, в УЕФА об этом не знают. Они исключили великую Россию!

Пусть всех этих людей, которые голосовали против нас, наследники будут проклинать за это действие. Мы без них не пропадем, наше руководство найдет, что придумать.

Например, создадут с дружественными нам странами свои олимпийские игры, свой чемпионат мира, азиатскую Лигу чемпионов и так далее.

Они ошибаются, если думают, что мы пропадем без больших еврокубковых клубов. Мы возьмем тайм-аут, пусть в и течение пяти лет. Мы добьемся того, что нас будут умолять, чтобы нас вернули в УЕФА.

УЕФА в дальнейшем ждет реорганизация. Они по сути своей должны быть честной организацией, а не паскудными подчиненными политиками из западных стран. Но мы привыкли к этим санкциям и будем только сильнее!» – сказал Кавазашвили.

  • УЕФА продлил отстранение российских клубов от еврокубков.
  • Сборная России не сможет участвовать в Лиге наций.
  • Российская заявка на проведение Евро-2028/32 отклонена.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кавазашвили Анзор
Комментарии (39)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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edw7777
1651579113
Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР не имеет права в таких выражениях выступать публично. Где вас воспитывали?
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VVM1964
1651581012
Не истирил бы ты и не позорился бы (((
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Romio-xxx
1651581124
Молодец мужик,всё правильно сказал!!!
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Клаус
1651581591
Конечно, ага , будут умолять)))
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Fusballer
1651582601
Дзюбу надо отправить в тыл врага. Он там за своего сойдёт.
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ilichkadr
1651582941
Молодец Кавазашвили! Назвал ублюдков своими именами!
Ответить
alex1951
1651585633
Я так понимаю,что в лихую годину,когда все стоит на пороге взрыва...... ,,авторитетные,, лица стали использовать новый дипломатический лексикон ,как то: Паскудные мрази и тд и этот чмо не отстает ,типа комментатор ,раскатавший ,,губерниеву,,губищу))))-Козлы,Уроды!!!! После таких обращений ,ждем не дождемся,когда же г-н Чифир пригласит Россию взад!)))
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Stavr007
1651586097
порвало зад старому маразматику, скрепы скреплять епт)
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мы_не_рабы
1651590307
Очень эмоционально, но ........ Никто никого умолять не будет! Для УЕФА - РПЛ, не велика потеря. Нужно просто сделать выводы и развивать свой футбол, беря пример с АПЛ, которая долгое время была под санкциями.
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BRO_football
1651594198
Дед, пей таблетки. Спокойнее надо быть и адекватно воспринимать вещи. Да, УЕФА мрази, но никто умолять Россию вернуться не будет. Не очень-то хорошие футбольные результаты у России были, чтобы её уход из УЕФА хоть на что-то повлиял. Мы же не Англия и не Испания.
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