«Ювентус» активировал опцию выкупа Кьезы. Общая сумма сделки – 60 миллионов (Фабрицио Романо)

Полузащитник Федерико Кьеза стал игроком «Ювентуса» на постоянной основе.

Туринский клуб выкупил футболиста у «Фиорентины» за 40 миллионов евро, активировав соответствующую опцию.

Сумма сделки может вырасти еще на 10 миллионов за счет бонусов. Также «Юве» заплатил 10 миллионов за аренду 24-летнего итальянца.

Сейчас Кьеза восстанавливается после разрыва крестообразной связки левого колена.

Его возвращение в строй ожидается в августе.

В составе «Ювентуса» вингер забил 18 голов и сделал 14 ассистов в 61 матче.

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