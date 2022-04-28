Реконструкция «Камп Ноу» начнется в июне и завершится в 2026 году. Сезон-2023/24 «Барса» проведет на Олимпийском стадионе

«Барселона» сообщила о планах по реконструкции «Камп Ноу».

Работы на стадионе начнутся в июне 2022 года и будут проводиться в течение сезона-2022/23. Матчи будут проходить в обычном режиме без ограничений по числу болельщиков на трибунах.

На сезон-2023/24 запланирована основная фаза работ. «Барселона» проведет этот сезон на Олимпийском стадионе в Каталонии, вмещающем 56 тысяч зрителей.

В сезоне-2024/25 реконструкция продолжится, однако «Барса» сможет вернуться на «Камп Ноу» и будет проводить матчи при 50% заполненности трибун.

Реконструкция арены будет завершена в течение сезона-2025/26.

«Барса» идет на 2-м месте в Примере.

«Камп Ноу» вмещает 99 354 зрителя.

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