Фердинанд – о матче «Сити» – «Реал»: «Захватывающе, сенсационно – чего еще изволите?! Думаю, англичане пройдут дальше»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился эмоциями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:2). Он доволен.

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В «Сити» теперь будут раздосадованы, а «Реал» воодушевлен тем, как он отыгрывался. Но все равно я пока думаю, что «Сити» пройдет дальше», – сказал Фердинанд.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.

«Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.

«Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.

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