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Фердинанд – о матче «Сити» – «Реал»: «Захватывающе, сенсационно – чего еще изволите?! Думаю, англичане пройдут дальше»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился эмоциями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:2). Он доволен.

«Захватывающе, сенсационно – чего еще изволите?! Игра кипела и бурлила событиями. Как Карим Бензема исполнил этот удар в стиле Паненки...

В «Сити» теперь будут раздосадованы, а «Реал» воодушевлен тем, как он отыгрывался. Но все равно я пока думаю, что «Сити» пройдет дальше», – сказал Фердинанд.

  • Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде.
  • «Ман Сити» и «Реал» повторили самый результативный полуфинал в истории ЛЧ.
  • «Реал» второй раз за сезон пропустил 4 гола.

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Источник: УЕФА

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Комментарии2
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    Рейтинг: +62641

    portero 2 часа назад

    Кто пройдёт дальше, игра следующая покажет...

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    Рейтинг: +7127

    vladik12 > portero 24 минуты назад

    Человек выразил предположение.

    0
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