Бензема: «Реал» собирается сотворить нечто волшебное в ответной игре c «Сити»

Нападающий «Реала» Карим Бензема дал комментарий после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4). Он пообещал волшебство в ответной встрече.

«Поражение – это ни при каких обстоятельствах не хорошо, потому что мы все мечтаем о Лиге чемпионов. Самое главное, мы никогда не складываем оружия, мы отдаемся полностью и до конца. Теперь пора отправляться на «Бернабеу», и нам как никогда нужны наши болельщики: мы собираемся сотворить нечто волшебное, а именно – победить», – сказал Бензема.

Игра в Испании состоится 4 мая.

«Манчестер Сити» играл в финале прошлой Лиги чемпионов.

Обе команды лидируют в своих чемпионатах.

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