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Бензема: «Реал» собирается сотворить нечто волшебное в ответной игре c «Сити»

Нападающий «Реала» Карим Бензема дал комментарий после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4). Он пообещал волшебство в ответной встрече.

«Поражение – это ни при каких обстоятельствах не хорошо, потому что мы все мечтаем о Лиге чемпионов. Самое главное, мы никогда не складываем оружия, мы отдаемся полностью и до конца. Теперь пора отправляться на «Бернабеу», и нам как никогда нужны наши болельщики: мы собираемся сотворить нечто волшебное, а именно – победить», – сказал Бензема.

  • Игра в Испании состоится 4 мая.
  • «Манчестер Сити» играл в финале прошлой Лиги чемпионов.
  • Обе команды лидируют в своих чемпионатах.

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Источник: УЕФА

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1524

    Psih86 31 минуту назад

    Дали бы на 90 минуте этому ослу по ногам, чтобы в лазарет на месяц и проход 99% :)))

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    Рейтинг: +446

    Lipatoff 1 час назад

    Ну если только сам Бензема сотворит, потому что сейчас Реал - это Бензема

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    Рейтинг: +62641

    portero 2 часа назад

    Плохая примета, раньше времени перед журналюгами о том что победим говорить...

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