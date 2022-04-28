Где смотреть «РБ Лейпциг» – «Рейнджерс»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 28 апреля

«РБ Лейпциг» и «Рейнджерс» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
- Игра состоится в четверг, 28 апреля.
- Встреча пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг – Рейнджерс
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч Футбол 2». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Ставки на матч РБ Лейпциг – Рейнджерс
- Победа «Лейпцига» – 1.39
- Ничья – 4.90
- Победа «Рейнджерс» – 8.00
Источник: «Бомбардир»