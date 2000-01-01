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Где смотреть «РБ Лейпциг» – «Рейнджерс»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 28 апреля

«РБ Лейпциг» и «Рейнджерс» встретятся в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

  • Игра состоится в четверг, 28 апреля.
  • Встреча пройдет в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча РБ Лейпциг – Рейнджерс

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч Футбол 2». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Ставки на матч РБ Лейпциг – Рейнджерс

Коэффициенты:

  • Победа «Лейпцига» – 1.39
  • Ничья – 4.90
  • Победа «Рейнджерс» – 8.00

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Источник: «Бомбардир»

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