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Черчесов: «Ференцварош» не выигрывал золотой дубль шесть лет. Неплохо бы попасть в историю клуба»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что его команда может выиграть золотой дубль в Венгрии в этом сезоне.

«Полностью доволен периодом в Венгрии. Начало было тяжeлое, о чeм я уже говорил. Половины команды не было, сборов почти не было.

Такого в моей карьере я ещe не испытывал, но это помогает развиваться. Тренерский штаб придумал, как вырулить из этой ситуации.

Теперь задача взять золотой дубль, но пока об этом не думаем. У нас до финала ещe три игры, есть над чем работать. К тому же после последнего матча у ребят есть небольшие повреждения. Нужно всех восстановить.

«Ференцварош» не выигрывал золотой дубль шесть лет. Так что было бы неплохо его завоевать, чтобы и с этой точки зрения попасть в историю клуба», – сказал Черчесов.

  • В финале Кубка Венгрии «Ференцварош» сыграет с «Пакшем».
  • Чемпионство стало для Черчесова 3-м трофеем в тренерской карьере.
  • Россиянин возглавляет команду с декабря.

Вспомните все российские клубы за всю историю

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Источник: «Чемпионат»

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