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Де Хеа: «Манчестер Юнайтед» находится там, где заслужил быть»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа оставил пост после матча 34-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). В течение недели манчестерцы пропустили семь голов.

«Я всегда честен: сегодня мы могли бы добиться большего от этой игры, но в этом сезоне мы находимся там, где заслужили быть», – считает испанец.

  • «МЮ» на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • Летом Рангника сменит Эрик тен Хаг.
  • Де Хеа с «Манчестер Юнайтед» брал АПЛ в 2013 году. С тех пор чемпионский титул команде не покорялся.

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Источник: твиттер Давида Де Хеа

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