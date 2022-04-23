АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Арсеналу», несмотря на гол Роналду

В 34-м туре чемпионата Англии «Арсенал» дома победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

У хозяев поля забили Нуну Тавареш, Букайо Сака и Гранит Джака. У гостей отличился Криштиану Роналду, а Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.

«Арсенал» вернулся в топ-4 АПЛ, оторвавшись от «МЮ» на шесть очков, имея при этом матч в запасе.

Англия. АПЛ. 34-й тур

Арсенал – Манчестер Юнайтед – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Тавареш, 3; 2:0 – Сака, 32 (с пенальти); 2:1 – Роналду, 34; 3:1 – Джака, 70.

Нереализованный пенальти: нет – Фернандеш, 57.

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