Рангник признал выход «Манчестер Юнайтед» из гонки за топ-4 АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не отберется в следующий сезон Лиги чемпионов через чемпионат Англии. Это констатировал главный тренер команды Ральф Рангник после поражения от «Арсенала» в 34-м туре АПЛ (1:3).

«После такого результата топ-4 для нас исчезла, да», – сказал немец.

«МЮ» на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

Летом Рангника сменит Эрик тен Хаг.

До «МЮ» немец работал в «Локомотиве».

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