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Рангник признал выход «Манчестер Юнайтед» из гонки за топ-4 АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не отберется в следующий сезон Лиги чемпионов через чемпионат Англии. Это констатировал главный тренер команды Ральф Рангник после поражения от «Арсенала» в 34-м туре АПЛ (1:3).

«После такого результата топ-4 для нас исчезла, да», – сказал немец.

  • «МЮ» на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • Летом Рангника сменит Эрик тен Хаг.
  • До «МЮ» немец работал в «Локомотиве».

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Источник: твиттер utdreport

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Комментарии3
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    Рейтинг: +36

    Клаус 1 час назад

    Отец гегенпрессинга в действии ))
    Удивляет что его забрали из России в такой клуб

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    Рейтинг: +39

    kostilio 1 час назад

    блин ,да уберите его из МЮ

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    Рейтинг: +174

    Nikoo > kostilio 1 час назад

    Мю реально Дно. Тренер уже не помогает, надо менять руководство и 80% игроков которые получают доуя бабла и ничего не делают .

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