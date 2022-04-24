Рангник пожаловался на судейство после поражения от «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не удовлетворен судейством в матче 34-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). Его претензии – по офсайдам.

«Второй гол Криштиану Роналду был из правильного положения. Третий гол «Арсенала» был из «вне игры». Арбитры его проверили, но по какой-то причине засчитали», – сказал Рангник.

«МЮ» на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

Летом Рангника сменит Эрик тен Хаг.

До «МЮ» немец работал в «Локомотиве».

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