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Рангник пожаловался на судейство после поражения от «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник не удовлетворен судейством в матче 34-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3). Его претензии – по офсайдам.

«Второй гол Криштиану Роналду был из правильного положения. Третий гол «Арсенала» был из «вне игры». Арбитры его проверили, но по какой-то причине засчитали», – сказал Рангник.

  • «МЮ» на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов.
  • Летом Рангника сменит Эрик тен Хаг.
  • До «МЮ» немец работал в «Локомотиве».

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Источник: твиттер Криса Уитли

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