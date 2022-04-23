Где смотреть «Бавария» – «Боруссия»: во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига 23 апреля

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» сыграют в матче 31-го тура Бундеслиги.

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Игра состоится в субботу, 23 апреля.

Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена».

Начало – в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Бавария – Боруссия

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Лига Ставок».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, «Боруссия» идет на втором месте с отставанием в девять очков. В матче первого круга мюнхенцы в гостях победили со счетом 3:2.

Ставки на матч Бавария – Боруссия

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