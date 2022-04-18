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Серия А. «Аталанта» уступила «Вероне», Миранчук провел на поле больше тайма

В 33-м туре чемпионата Италии «Аталанта» потерпела домашнее поражение от «Вероны» со счетом 1:2.

Решающим в этом матче стал автогол Теуна Коопмейнерса на 55-й минуте.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на замену на 34-й минуте вместо травмированного Руслана Малиновского.

«Аталанта» осталась на восьмом месте в таблице Серии А, а «Верона», набрав три очка, поднялась с десятой на девятую позицию.

Италия. Серия А. 33-й тур

Аталанта – Верона – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Чеккерини, 45+2; 0:2 – Коопмейнерс, 55 (в свои ворота); 1:2 – Скалвини, 82.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: «Бомбардир»

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18.04.2022 23:59
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