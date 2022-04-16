Анчелотти: «Модрич собирается закончить карьеру в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Лука Модрич проведет остаток карьеры в мадридском клубе.

«Лука собирается закончить карьеру в «Реале». Не знаю, когда это произойдет, но план такой.

Ни у клуба, ни у Модрича нет проблем с продлением контракта, это абсолютно ясно.

Он хорошо следит за собой, за карьеру у него не было серьезных травм, и это ему очень помогает», – сказал Анчелотти.