Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?
2 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

Анчелотти: «Модрич собирается закончить карьеру в «Реале»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Лука Модрич проведет остаток карьеры в мадридском клубе.

«Лука собирается закончить карьеру в «Реале». Не знаю, когда это произойдет, но план такой.

Ни у клуба, ни у Модрича нет проблем с продлением контракта, это абсолютно ясно.

Он хорошо следит за собой, за карьеру у него не было серьезных травм, и это ему очень помогает», – сказал Анчелотти.

  • Модрич – обладатель «Золотого мяча» 2018 года.
  • 36-летний хорват проводит в «Реале» 10-й сезон.
  • В его активе 31 гол и 70 ассистов в 428 матчах.

Новости по теме
Модрич хочет остаться в «Реале», несмотря на предложения от «Ювентуса» и из Катара 1
Модрич – лучший игрок недели в Лиге чемпионов 1
Гол Родриго после передачи Модрича признан лучшим в ЛЧ на этой неделе 2
Источник: Marca

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:35
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11