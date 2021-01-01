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Гендиректор «Зенита»: «Невыполнение условий не исключает продления контракта с Дзюбой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

Ранее Bobsoccer сообщал, что контракт 33-летнего форварда, заключенный по схеме «2+1», будет автоматически продлен.

«Контракт продлевается автоматически при выполнении условий на конец сезона. Невыполнение условий не исключает продления контракта по договоренности сторон», — сказал Медведев.

  • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
  • Он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах этого сезона.
  • При этом нападающий не отличается с 3 марта.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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