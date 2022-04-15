Гендиректор «Зенита»: «Невыполнение условий не исключает продления контракта с Дзюбой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.
Ранее Bobsoccer сообщал, что контракт 33-летнего форварда, заключенный по схеме «2+1», будет автоматически продлен.
«Контракт продлевается автоматически при выполнении условий на конец сезона. Невыполнение условий не исключает продления контракта по договоренности сторон», — сказал Медведев.
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.
- Он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах этого сезона.
- При этом нападающий не отличается с 3 марта.
Источник: «Спорт-Экспресс»