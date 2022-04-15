Гендиректор «Зенита»: «Невыполнение условий не исключает продления контракта с Дзюбой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном продлении контракта с нападающим Артемом Дзюбой.

Ранее Bobsoccer сообщал, что контракт 33-летнего форварда, заключенный по схеме «2+1», будет автоматически продлен.

«Контракт продлевается автоматически при выполнении условий на конец сезона. Невыполнение условий не исключает продления контракта по договоренности сторон», — сказал Медведев.