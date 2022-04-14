Широков – о словах Семака про доминирование «Зенита»: «Как это назвать по-другому, если человек три года подряд выигрывает лигу?»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков отреагировал на высказывание главного тренера петербургской команды Сергея Семака касательно доминирования в РПЛ.

«Если человек (Семак) три года подряд выигрывает лигу, а теперь и в четвeртый раз претендует – как это назвать по-другому? Это доминирование в классическом варианте.

И ничего плохого в этом нет. Это говорит лишь о том, что «Зенит» очень хорошо работает – команда стала сильнее.

И конкуренция тоже значительно усилилась: хотя бы на примере «Динамо». Другие команды тоже должны подтянуться.

ЦСКА на какой-то момент проснулся, но сейчас чуть отвалился. Надеюсь, дальше элитные команды будут расти. «Сочи» могут добавить, да и ЦСКА при наличии легионеров. Всe это позволяет думать, что чемпионат станет интереснее!» – сказал Широков.