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Широков – о словах Семака про доминирование «Зенита»: «Как это назвать по-другому, если человек три года подряд выигрывает лигу?»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков отреагировал на высказывание главного тренера петербургской команды Сергея Семака касательно доминирования в РПЛ.

«Если человек (Семак) три года подряд выигрывает лигу, а теперь и в четвeртый раз претендует – как это назвать по-другому? Это доминирование в классическом варианте.

И ничего плохого в этом нет. Это говорит лишь о том, что «Зенит» очень хорошо работает – команда стала сильнее.

И конкуренция тоже значительно усилилась: хотя бы на примере «Динамо». Другие команды тоже должны подтянуться.

ЦСКА на какой-то момент проснулся, но сейчас чуть отвалился. Надеюсь, дальше элитные команды будут расти. «Сочи» могут добавить, да и ЦСКА при наличии легионеров. Всe это позволяет думать, что чемпионат станет интереснее!» – сказал Широков.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая «Динамо» на 3 очка.
  • В 25-м туре петербуржцы примут «Урал» (16 апреля).

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +557

    Янвapь 69 1 час назад

    Карасёв, Казарцев и прочие её выигрывают

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    Рейтинг: +343

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    Еще один дурочек вылез с берлоги!
    Рома, Семак в зените в виде манекена,там рулят клубом люди сверху!совсем другие люди.

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