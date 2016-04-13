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«Реал» и «Атлетико» зарубятся в дерби! Кто победит?
17:46
Стало известно, какое наказание ждет «Волгу» за брошенный в Вендела банан
2
17:23
«Печально и позорно. Будем находить виновного». Директор «Волги» – о брошенном в Вендела банане
1
17:14
Агент Вендела назвал придурками фанатов «Волги», бросивших банан в игрока
5
17:00
Видео
В Вендела бросили банан во время матча «Зенита» с «Волгой»
16
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18:19
Юран: «Зачем сейчас в РПЛ нужны легионеры? Для чего?»
18:13
Чорлука рассказал, за что игроки любят Семина
18:07
Зарема предположила, кто бросил банан в Вендела
17:56
Оффтоп
В Камеруне во время благотворительного забега произошли 2 взрыва. 19 человек пострадали
17:41
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«Арсенал» победил «Лестер» в 4-х последних матчах. Удастся сегодня продлить серию?
17:37
«Дураков хватает. Надо штрафовать». Колыванов – о брошенном в Вендела банане
17:30
«Играла одна команда, а вторая думала, как продержаться». Мостовой – о матче «Волга» – «Зенит»
17:09
Представитель Оздоева: «Скуки по России у Магомеда нет»
1
16:55
Защитник «Вильярреала» Ефремов: «Российские новостные каналы в Испании отключили. Слежу в интернете»
16:50
«Федор Малков и Клавдий Леонидов». Уткин отреагировал на натурализацию Малкома и Клаудиньо
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16:45
Агент Барбоза оценил дебют Дзюбы за «Локомотив»
16:38
Назван лучший игрок матча «Волга» – «Зенит»
16:31
«Не дурите парню голову. Какой «Челси», судя по его игре?». Шалимов – о Захаряне
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16:24
Кубок России. «Зенит» разгромил «Волгу» (3:0), у Кассьерры гол+пас
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16:21
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Бакаев впервые забил за «Зенит» с игры – в 21-м матче
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Комличенко: «В Чехии у парней по 0,3 пива стояло за день до матча. Мне пояснили, что они так лучше будут играть»
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Кьеллини: «ЧМ-2022 был странным»
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15:59
Защитник «Вильярреала» Ефремов: «В Испании проблем из-за русского паспорта нет от слова совсем»
15:52
Тренер «Челси» Поттер рассказал об угрозах: «Люди желали смерти мне и моим детям»
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15:46
«Мы любили друг друга». Смородская – о Чорлуке
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15:37
«Нет проблем, если российский футболист хочет играть во Франции». Заместитель главреда L'Equipe – о Малкоме
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Источник:
«Бомбардир»
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13.04.2016 13:40
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