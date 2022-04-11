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Тухель: «Маловероятно, что мы пройдем «Реал», но стоит попробовать»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о шансах своей команды выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

  • В первом матче лондонцы дома проиграли «Реалу» со счетом 1:3.
  • Ответная встреча в Мадриде состоится во вторник в 22:00 мск.

«Конечно, у нас не самые предпочтительные шансы, учитывая результат первого матча.

С учетом турнира, соперника и стадиона это будет очень сложно, но наша самоотдача никогда не зависит от шансов на положительный результат.

Сможем ли мы перевернуть ход противостояния? Это маловероятно. Но стоит попробовать, и попытка означает, что мы будем играть на полную катушку и на пределе своих возможностей.

Вот так все выглядит, это большой вечер для нас», – сказал Тухель.

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Источник: сайт «Челси»

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11.04.2022 21:49
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