Тухель: «Маловероятно, что мы пройдем «Реал», но стоит попробовать»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о шансах своей команды выйти в полуфинал Лиги чемпионов.
- В первом матче лондонцы дома проиграли «Реалу» со счетом 1:3.
- Ответная встреча в Мадриде состоится во вторник в 22:00 мск.
«Конечно, у нас не самые предпочтительные шансы, учитывая результат первого матча.
С учетом турнира, соперника и стадиона это будет очень сложно, но наша самоотдача никогда не зависит от шансов на положительный результат.
Сможем ли мы перевернуть ход противостояния? Это маловероятно. Но стоит попробовать, и попытка означает, что мы будем играть на полную катушку и на пределе своих возможностей.
Вот так все выглядит, это большой вечер для нас», – сказал Тухель.
Источник: сайт «Челси»